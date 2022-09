C'est une première, un vaisseau spatial va percuter un astéroïde pour le dévier

Êtes-vous sûr que Dart va frapper l’astéroïde?

Non. C’est un test. C’est la première fois qu’on le fait. C’est le plaisir de la découverte et c’est super de faire participer le public en temps réel [1]. Quoi qu’il se passe, on ne crée pas un nouveau risque. L’idée avec Dart-Hera, c’est d’essayer d’offrir aux futures générations un plan robuste. De telle sorte qu’elles n’aient pas à improviser le jour où le risque se concrétisera. Parce que les conséquences sont tellement grandes et l’improvisation tellement risquée.

Comment savoir si la mission est réussie?

On va obtenir des images jusqu’à 3 secondes avant l’impact. Ce mardi, on saura si Dart est toujours en vie. Il y a une petite sonde italienne qui devrait nous donner des infos sur les premières minutes après l’impact. Si elle marche, dans les jours qui suivent, on saura s’il y a de la matière qui a été éjectée ou non. Ensuite, c’est la campagne d’observation au sol qui nous donnera la mesure du changement de période orbitale de Dimorphos. Ça prend quelques semaines. Et l’observatoire de la Côte d’Azur est impliqué dans cette observation, en particulier avec son télescope, Astep en Antarctique.