Ce satellite en partie conçu à Cannes va nous permettre d'en savoir plus sur les origines du monde

Les mystères de l’histoire de l’univers vont-ils enfin s’éclaircir? Peut-on repousser encore nos explorations humaines aux confins de ces espaces infinis et voir plus loin? La théorie du Big Bang est-elle une fiction ou une réalité? Autant de questions abyssales posées par la cosmologie, la science qui étudie la nature et l’évolution de l’univers.

C’est Euclid, un super satellite aux optiques inégalées, programmé pour être lancé en 2022 depuis la Guyane, qui a l’ambition d’offrir des pistes de réponse.

à une orbite à 1,5 million de km de la Terre

Jeudi 19 septembre, dans les salles blanches de Thales Alenia Space, à la Bocca, on pouvait découvrir la maquette de ce projet engagé par l’Agence Spatiale Européenne.

Difficile de le croire mais cet engin de quelques mètres de haut pourrait prochainement nous éclairer sur les origines de l’humanité. C’est l’espoir de la scientifique Anne Ealet, directrice de l’institut de physique des deux infinis de Lyon, partie prenante dans cette aventure.

"L’univers est constitué à 70% d’une énergie inconnue et à 30% d’une matière inconnue. L’objectif est de faire une cartographie du ciel et d’en savoir plus sur l’énergie noire, nécessaire pour expliquer diverses observations astrophysiques, notamment l’accélération de l’expansion de l’univers détectée au tournant du XXIe siècle. Des mesures précises seront faites de la matière noire."

Le défi est de taille. Euclid va devoir donc explorer le ciel extragalactique et mesurer la forme des galaxies. "Il est impossible de les observer depuis la Terre, car l’atmosphère crée une distorsion des formes des galaxies", indique Giuseppe Racca, chef de projet à l’Agence Spatiale Européenne

"Détecter une mouche à Paris depuis Marseille"