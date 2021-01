Bataille de Waterloo, marché Forville au 19e siècle... A Sophia Antipolis, ces chercheurs tentent de recréer les odeurs du passé

C’est un projet qui peut paraître fou. Pour eux, c’est surtout un énorme défi. Depuis le 1er janvier 2021, le chercheur Raphaël Troncy et son équipe tentent de recréer une bibliothèque des odeurs du passé.

Ils ne sont pas seuls: les professionnels de l’école d’ingénieurs Eurecom à Sophia Antipolis œuvreront dans le cadre d’un vaste projet nommé Odeuropa (lire ci-dessous).

Par le biais de l’histoire et de la science, les experts tenteront de faire revivre des odeurs disparues. De quoi stimuler l’odorat même en période de Covid-19…

En quoi consiste le projet?

L’objectif, c’est d’utiliser l'intelligence artificielle pour recréer une encyclopédie des odeurs du passé. On va travailler sur du matériel numérique, des textes et des images. On va analyser des milliers de textes écrits dans sept langues: français, italien, espagnol… Il y aura aussi entre 250.000 et 400.000 images ou peintures.

De quelle façon faut-il les analyser?

On imagine qu'il y aura des descriptions plus ou moins compliquées à réaliser. On essaiera de recréer uniquement celles où on aura le plus de documentation possible. On capture le champ lexical lié aux odeurs, on essaie de savoir dans quel contexte ces mentions ont été faites. Un mariage, un événement religieux, une cérémonie particulière, un fait de société comme une pandémie… Ça peut être rattaché à des lieux comme une ville, un quartier ou une rue, mais aussi à des événements historiques. La révolution industrielle a par exemple bouleversé le champ olfactif. Le tabac est aussi une odeur marquante. C’était très attaché aux lieux de cultures au début du XXe siècle. Depuis la loi Evin, le tabac a disparu.

Comment transformer ces analyses en odeurs tangibles?

Si on peut s’appuyer sur des objets d'époque qui ont été bien conservés, on pourra par exemple faire une chromatographie (1). Cela peut être des objets de la vie quotidienne, comme une perruque portée lors d’une cérémonie. On va ensuite décomposer l'odeur afin de la recréer chimiquement. Dans les cas les plus fréquents, ce sera une sorte de création artistique grâce aux textes ou aux images. Les historiens vont interpréter toutes les données et on va imaginer ce que ça pouvait sentir avec un chimiste. Ce sera à eux de resynthétiser le tout à partir de formules. On va recréer environ 120 senteurs.

Il y aura un échange avec les parfumeurs de Grasse?

Ce n’est pas un projet parfum, on n’a pas de contacts directs avec Fragonard ou Galimard. Mais ça va évidemment jouer un rôle important. On va parler des odeurs agréables mais aussi nauséabondes. On ne s'interdit pas de recréer ces senteurs-là.

Comment se matérialiseront les résultats pour le grand public?

De différentes façons. Le projet va durer trois ans, mais on ne va pas attendre trois ans avant d'avoir des résultats. On espère en avoir au cours du premier semestre 2021. On essaiera d’être le plus transparent possible. Il y aura une partie exploration sur internet, avec de la lecture. Ce sera une sorte de portail, une application ludique pour apprendre des odeurs du passé. On va travailler avec des musées, on organisera ainsi des parcours dans lesquels des odeurs seront vaporisées et viendront pimenter la visite.

Des échanges existent déjà?

On a été contacté par le musée Matisse à Nice et des musées de Grasse. Des entreprises du marketing olfactif sont également venues vers nous. Si elles veulent bien nous ouvrir leurs fonds documentaires pour nous aider à créer ces expériences multisensorielles, nous sommes preneurs.

L’odorat n’est pas le seul sens concerné par ce projet?

On se focalise sur l’odorat, mais on ne s’interdit pas de faire appel à des expériences multisensorielles. Il y aura des tentatives de recherches faisant appel à plusieurs sens.

1. Technique de séparation de substances chimiques.