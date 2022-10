Antivax, communication avec les Ovnis et dérives sectaires… Des lanceurs d’alerte dénoncent un colloque qui mixe sciences et religion à l’Université Valrose de Nice

L'un met en ligne des vidéos d'hypnose pour lutter contre les cystites récidivantes. Une autre promeut le reiki, discipline qui promet de soigner les "nœuds énergétiques" en apposant les mains. Il y a également un chef religieux bouddhiste. Et encore - attachez vos ceintures - celui qui écrit des livres sur les liens entre la conscience et les ovnis, pour qui "le futur déjà réalisé n’est pas incompatible avec le libre arbitre", et pour qui la vaccination, qu’il combat, est "un prélude au traçage humain", puis à l'ère transhumaniste.

Non, nous ne sommes pas au salon des chefs spirituels et gourous de médecine parallèle mais à Valrose, la très officielle université des sciences de Nice, qui accueille, ce samedi, un cycle de conférences autour du thème "Sciences et bouddhisme, choisissons-nous notre destin?". Un rendez-vous dont le détail a révolté plusieurs lanceurs d'alerte qui luttent sur les réseaux sociaux contre la désinformation et la fraude scientifique.

"L’université leur donne de la crédibilité"

"On est en pleine mindfullness, la méditation pleine conscience, un concept créé par des Occidentaux qui ont créé une sorte de franchise, un vrai business qui s'appuie sur toujours les mêmes études bidon", souligne Alexander Samuel, militant Azuréen anti-intox.

Ce qui le fait tiquer, c'est la liste des intervenants. Des locaux pour la plupart, qui se connaissent. Certes, ils ont des diplômes mais certains d’entre eux gravitent autour de disciplines contestées scientifiquement et pointées par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (1): méditation pleine conscience, anthroposophie, reiki, etc.

"Il suffit de creuser un tout petit peu et on s’aperçoit que derrière, il y a tous ces réseaux structurés et organisés, poursuit Alexander Samuel. On ne va pas interdire la liberté d'expression. Ce qui pose problème ici, c'est qu'il y a le tampon de l'université qui leur donne de la crédibilité, un vernis scientifique".

Communication avec les ovnis

Principal reproche, l'invitation de Philippe Guillemant. Physicien au CNRS mais dont les théories sur le temps, les relations entre conscience et ovnis n'ont rien à avoir avec son travail dans cet organisme public. Par contre, il utilise son statut pour donner ses conférences et militer contre ce qu’il appelle le "scientisme, une religion fondée sur l'idée que seule la méthode scientifique permet d'accéder à la vérité".

Surtout, c'est un acteur central de Réinfocovid, collectif antivax fondé pendant la pandémie par Louis Fouché, que le compte Action antifouchiste qualifie de "navire amiral de la désinformation" sur le Covid.

"La question du vaccin n’est pas du tout l’objet de la journée, balaie Thierry Long, chercheur au Laboratoire d'anthropologie et de psychologie cliniques, cognitives de l'université Nice-Côte-d'Azur, et organisateur de l'événement. Il est antivax, je ne vois pas le problème. Moi-même je ne suis pas vacciné. J'ai eu l'intuition que ça ne serait pas pour mon bien-être, ni celui de mon entourage."

"Religion et science peuvent s’alimenter"

Lui ne comprend pas les critiques et regrette qu’on ne parle pas du fond: "Le sujet, c’est le libre arbitre et le déterminisme. Le rapprochement entre science et bouddhisme date des années 1970. La religion n'est pas noyée dans la science. Les deux peuvent s'alimenter réciproquement, en créant de nouvelles hypothèses de recherche."

"Si les scientifiques doivent épouser pleinement les connaissances scientifiques actuelles, on démissionne tous", défend Thierry Long, mettant en avant les diplômes des uns et des autres. Le reste relève de "la vie privée", selon lui. "Je ne savais pas pour le reiki, comme je ne suis pas au courant de toutes les dimensions personnelles de mes collègues. Moi, j'ai un diplôme de tennis, c’est sectaire?"

Dans un séminaire mis en ligne en avril 2021 auquel participaient, notamment, Thierry Long et Alice Guyon, directrice de recherche au CNRS qui revendique avoir suivi un diplôme de méditation pleine conscience et qui interviendra également ce samedi, les chercheurs se qualifiaient de "résistants à l'intérieur de l'académie".

(1) Notamment parce qu'elles isolent les gens ou qu'elles promettent à tort de soigner, engendrant des abandons de traitements classiques.