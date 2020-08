Zones rouges en France, hausses inquiétantes en Europe... On fait le point sur la pandémie de coronavirus ce vendredi

Zones rouges et masque obligatoire en France

Dès 08h vendredi, le port du masque - jusqu'à présent limité à quelques secteurs très fréquentés - sera de rigueur à tout moment dans toutes les rues de Paris sous peine d'une amende de 135 euros, ont annoncé les autorités françaises jeudi. La mesure concerne les piétons, les cyclistes, les motards, ainsi que les adeptes du footing ou de la trottinette.

La généralisation du masque pourrait gagner d'autres grandes villes du pays, où un record de contaminations a été atteint jeudi avec 6.111 nouveaux cas en 24 heures.

Un total de 21 départements sont désormais placés en "zone rouge", dont les Alpes-Maritimes (sud-est) où doivent avoir lieu les deux premières étapes du Tour de France cycliste qui commence samedi.

Le départ à Nice se tiendra donc en "quasi huis clos", selon une décision des autorités, et le long du parcours dans la ville et dans son arrière-pays montagneux, le port du masque sera obligatoire.

Paris est considérée comme une zone à risque par plusieurs pays: la ville vient d'être ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, et le Danemark a déconseillé les voyages "non nécessaires" en France.

Durcissement des mesures en Allemagne

L'Allemagne va de son côté augmenter à 50 euros les amendes pour non-port du masque et renforcer les contrôles pour s'assurer du respect des périodes de quarantaine.

Même si la propagation du virus dans le pays reste plus faible qu'au printemps, Berlin pointe le fait que "ces dernières semaines, le nombre d'infections a de nouveau augmenté" et s'inquiète surtout de l'importation de nouveaux cas avec les retours de vacances.

Le pays va aussi prolonger jusqu'à la fin de l'année l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en plein air, avec une éventuelle dérogation pour les matchs de football.

Hausse inquiétante des cas en Espagne

En Espagne, les enfants devront porter le masque à tout moment à l'école à partir de 6 ans, a annoncé jeudi le gouvernement.

Sur les 14 derniers jours, le pays a enregistré 190 nouveaux cas pour 100.000 habitants, de loin le taux le plus élevé dans l'Union européenne.