Y a-t-il un risque à recevoir la 3e dose de vaccin peu de temps après une infection à la Covid-19?

Si vous avez contracté la Covid-19 après vos deux doses de vaccin, vous pouvez quand même recevoir une injection de rappel.

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande, dans son avis du 19 novembre, d'attendre 6 mois après l'infection pour recevoir cette dose additionnelle.

Le délai est le même si vous avez attrapé la Covid-19 après une seule injection de vaccin.

À noter que, ce mercredi 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes de 65 ans et plus et pour celles vaccinées avec Janseen qui n'auront pas reçu un rappel vaccinal, 7 mois maximum après leur primo-vaccination complète et 2 mois maximum après l'injection de la monodose de Janssen.

Pour tous les autres adultes, le pass sanitaire sera désactivé à compter du 15 janvier 2022 dès lors que la personne n'a pas effectué de rappel vaccinal 7 mois maximum après la dernière injection ou infection à la Covid-19.

