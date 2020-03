VRAI/FAUX. Ce médecin décrypte 11 idées reçues sur le coronavirus

Pour Laurent Saccomano, médecin vasculaire et président de l’URPS (Union régionale des professionnels de santé) médecins libéraux PACA, "la surinformation et les fausses rumeurs qui entourent le coronavirus constituent une source d’inquiétude pour nous. Les intoxs pourraient engendrer une forme de psychose parmi nos concitoyens, et certains faux remèdes pourraient même s’avérer dangereux pour la santé".

D’autres idées reçues sont aussi décryptées sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Des décoctions à base de plantes (thé, fenouil, ail) ou d’huiles végétales permettent de guérir du coronavirus.

FAUX. Aucun remède au coronavirus COVID-19 n’a été identifié à ce jour. Les consignes d’hygiène sanitaires (se laver les mains, tousser dans son coude, etc.) sont en revanche efficaces pour limiter sa propagation.

Le coronavirus peut se projeter à 8 mètres de distance du fait d’un éternuement ou d’une toux.

FAUX. Lorsqu’une personne éternue ou tousse, elle peut projeter des gouttelettes jusqu’à un mètre..

Porter un masque lorsqu’on est bien portant permet de se protéger des risques de contamination.

FAUX. Le port du masque est conseillé pour les personnes présentant des symptômes d’affection respiratoire. Il n’est en revanche pas prouvé que le masque ait un intérêt préventif pour les personnes saines.

Le nouveau coronavirus peut être transmis par les piqûres de moustiques.

FAUX. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage essentiellement par contact avec une personne infectée, par l’intermédiaire des gouttelettes respiratoires émises lorsqu’une personne, par exemple, tousse ou éternue, ou par l’intermédiaire des gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales.

Le coronavirus peut être transmis par des objets, tels que les pièces et les billets de banque.

VRAI et FAUX. Des données préliminaires indiquent que le coronavirus peut survivre sur des surfaces pendant quelques heures ou plus. Il peut arriver qu’un objet soit contaminé par le 2019-nCoV par une personne infectée qui tousse ou éternue ou qui touche l’objet.