Vous souhaitez bénéficier du vaccin Novavax? Vous pouvez désormais vous inscrire à Monaco

Dans la perspective de l’arrivée prochaine en Principauté du vaccin Nuvaxovid du laboratoire Novavax, le gouvernement princier invite les personnes qui souhaitent en bénéficier, à signaler leur intention auprès du Centre d’appel Covid19 au 92.05.55.00, joignable 7/7 jours de 8h à 20h ou en ligne sur le site internet: https://vaccination-covid19.gouv.mc

Pour en bénéficier, il faut être monégasque, résider, travailler ou étudier à Monaco.

Le vaccin Nuvaxovid, est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire.

A noter que le schéma de primo-vaccination de ce vaccin nécessite l’administration de 2 doses, espacées de 3 semaines.

Il est en outre précisé que son utilisation n’est pour l’heure autorisée que chez les personnes âgées de 18 ans et plus, non vaccinées ou qui ont reçu une seule dose de vaccin, quel qu’il soit, à l’exception du vaccin Janssen. Il ne peut donc être administré comme dose complémentaire - 3e dose.