Vous souhaitez arrêter de fumer? Les professionnels de santé vous proposent des outils à Monaco

Quand on en vient au sujet de l’arrêt du tabac, tout le monde a, dans son entourage, quelqu’un qui a testé un livre. Souvent le même, un ouvrage venu des États-Unis, record des ventes en la matière. Depuis février dernier, un nouvel ouvrage est disponible. Celui-là est français. Il a été écrit par Géraud Guillet, et c’est vraiment un livre pas comme les autres, qui a été conçu comme une expérience de lecture. Pour qu’arrêter de fumer soit un peu moins pénible.

Comment décririez-vous votre ouvrage?

J’ai voulu proposer une approche différente des autres livres. Quand on arrête de fumer, on n’a pas forcément l’envie de se plonger dans une lecture longue qui peut-être décourageante.

En quoi est-il différent des autres?

Il se lit en 30 à 40 minutes maximum. Je l’ai voulu assez ludique. Il y a des règles de lecture à respecter, comme le fait de ne pas utiliser son téléphone, ou internet, de couper la télévision, ou encore de ne pas fumer pendant la lecture. Et puis il y a de nombreuses références au cinéma. C’est aussi un bel objet, avec des illustrations, agréable à lire pour les plus jeunes, et qui peut les empêcher de commencer à fumer.

Pourquoi avez-vous voulu vous lancer dans cette aventure?

Je suis parti de ma propre expérience. J’ai fumé pendant 10 ans, une quinzaine de cigarettes par jour. Et puis j’ai vu le film Révélations avec Russel Crowe et Al Pacino. On y découvre le scandale des additifs, et en particulier l’ammoniaque, qui rend la nicotine encore plus addictive. J’étais très en colère. Je ne voulais plus alimenter ce système, alors j’ai arrêté. Et cette fois-là, ça a été plus facile. Alors j’ai compris que les émotions étaient de puissants outils. J’ai également été confronté au cancer du poumon. Un de mes oncles en est mort. J’ai vu sa détresse physique et psychologique. Sa culpabilité d’avoir fumé et d’en arriver là.

Votre livre est récent, mais j’ai cru comprendre que vous aviez déjà quelques retours…

Oui, au travers du site les gens me font parvenir des témoignages pour me dire qu’ils ont arrêté. Je vois sur les sites de ventes qu’il y a quelques commentaires négatifs, mais ils sont très peu nombreux, et je m’y attendais. On ne peut pas plaire à tout le monde!