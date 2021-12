Vous portez des masques FFP2 contre la Covid, "vérifiez qu'ils ne contiennent pas de graphène", alertent les autorités sanitaires

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) met en garde, ce mardi 14 décembre, contre l'utilisation d'un certain type de masques FFP2 contenant du graphène, un matériau synthétique.

Alors que de nombreuses personnes se servent de ces masques pour se protéger de la Covid, les FFP2 doivent être évités si ces derniers contiennent ce nanomatériau, qui est en fait du cristal de carbone, précise l'agence.

"L’Anses recommande aux autorités publiques de privilégier la mise sur le marché ou la mise à disposition de masques sans graphène", indique l’Anses dans un communiqué. En avril, le Canada avait été le premier pays à mettre en évidence les risques potentiels des masques FFP2 (appelés KN95 sur le continent nord-américain). Après analyse, le Canada avait finalement réautorisé ces masques en juillet, estimant qu'ils ne présentaient pas de risque avéré.

Quid des autres masques dits "chirurgicaux"?

Dans les faits, les autorités françaises avaient demandé, dès le mois de mai, de ne plus utiliser ces masques FFP2. Une suspension décidée en attendant l'évaluation des risques par l'Anses. Bien que les données disponibles "ne mettent pas en évidence de situations d'exposition préoccupantes", l'Anses juge "impossible d'évaluer le risque pour la santé".

Par ailleurs, dans un avis distinct, l'Anses s'est penchée sur les masques chirurgicaux utilisés par le grand public. Le but était d'évaluer les éventuels risques liés à la présence de substances chimiques et leur inhalation ou contact avec la peau. Cette expertise a donné des "résultats rassurants" si les masques sont utilisés conformément aux instructions (changés tous les quatre heures, portés dans le bon sens, etc.).

"Les expositions aux substances chimiques retrouvées dans les masques ne dépassent pas les seuils sanitaires, aussi bien pour les adultes que pour les enfants", selon l'Anses. Cela "garantit l'absence de risque pour la santé des populations, que ces substances soient inhalées ou en contact avec la peau", lorsque les masques sont correctement portés, explique Céline Dubois, coordinatrice de cette expertise à l'Anses.

Cette expertise a été menée sur plusieurs dizaines de références de masques chirurgicaux destinés au grand public, prélevées par la DGCCRF (répression des fraudes) en 2020 puis 2021.