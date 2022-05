Vous avez souvent mal à la tête ? Et si vous essayiez l’ostéopathie !

Un petit mal de tête? Et hop un cachet, d’ici une demi-heure ça ira mieux. Certes. Mais répéter ce geste au quotidien c’est tout de même embêtant. Plutôt que de gober des médicaments en mode automatique, pourquoi ne pas chercher à soulager les céphalées avec une autre méthode, en contournant cette fois les molécules? Une fois que vous avez vérifié avec votre médecin que vous ne souffrez pas d’une pathologie qui expliquerait ces céphalées, vous pouvez vous pencher sur d’autres possibilités. Parmi elles, l’ostéopathie. Si on a le réflexe de se tourner vers ces techniques pour les douleurs dans le dos, elles peuvent aussi être mises à profit pour éviter d’avoir recours aux antalgiques et autres.

"Lorsque l’on reçoit une personne qui souffre de maux de tête, on va d’abord prendre le temps de l’interroger pour remettre les choses dans leur contexte, explique Clémentine Morin, ostéopathe niçoise. L’objectif est d’identifier le type de douleur, d’où elle part, dans quelles circonstances elle se déclare, etc. Cette étape est fondamentale parce qu’elle va permettre d’identifier d’éventuels signaux d’alerte: par exemple s’il y a de la fièvre, des vomissements, ou si les céphalées sont apparues après un traumatisme type chute ou accident, on va orienter l’individu vers un médecin ou les Urgences qui établiront un diagnostic médical, et éventuellement préconiseront des examens d’imagerie." La professionnelle insiste sur le fait que dans le moindre doute, si les douleurs sont inhabituelles et/ou particulièrement intenses, il faut éviter toute automédication (a minima prendre conseil auprès d’un pharmacien) et s’adresser à un professionnel de santé.

Approche holistique

Lorsque la cause a été identifiée, il s’agit de la traiter. "L’ostéopathie se base sur une approche holistique, on cherche à améliorer la situation globale du patient. On ne traite pas une pathologie, on traite une personne. On va travailler sur les structures qui gênent et déséquilibrent le corps. Lorsque quelque chose coince à un endroit, automatiquement le corps va compenser pour tenter de retrouver un équilibre. En conséquence, des tensions se créent. C’est tout cela qui va engendrer les douleurs", détaille l’ostéopathe.

Trouver la bonne position

Ainsi, s’il est fréquent que l’on soulage les tensions en travaillant les cervicales ou la mâchoire (dans le cas où il y a du bruxisme, c’est-à-dire quand l’individu serre les dents), l’origine des maux de tête peut être plus lointaine. "Il y a aussi beaucoup d’entrées posturales. On peut trouver une foule d’explications aux maux de tête qui vont dépendre de chaque personne, de ses antécédents, de la manière dont elle se tient par exemple lorsqu’elle travaille. Là-dessus, on peut aussi conseiller pour éviter que les tensions reviennent. Il faut par exemple être attentif à la manière dont on s’installe face à l’ordinateur: les deux pieds par terre, le buste droit, etc.", poursuit Clémentine Morin.

Il n’est donc pas rare qu’un ostéopathe vous manipule le dos, les ligaments lorsque vous le consultez pour des maux de tête. Tout est lié. D’ailleurs, "le contexte de survenue des céphalées est aussi important. Le stress va par exemple majorer le ressenti douloureux, et ce, quelle que soit l’origine de la plainte."

Toutes ces remarques sont valables chez les adultes comme chez les enfants. Lors de l’anamnèse, le professionnel va identifier les axes de travail. Ensuite le nombre de séances dépendra de chaque cas, une seule peut suffire quand chez un autre il en faudra plusieurs. A savoir, l’Assurance-maladie ne prend pas en charge cette discipline mais de nombreuses mutuelles l’ont incluse dans leur barème sous conditions.