Votre enfant souffre d'asthme et vous êtes inquiets à cause du covid? Ce médecin vous dit tout

Première maladie chronique chez l’enfant, l’asthme est aussi la principale cause des absences scolaires. Et cette affection respiratoire courante, due à une inflammation permanente des bronches est courante, provoque bien des tracas aux parents en cette période de crise sanitaire.

Le Dr Michèle Berlioz-Baudoin, pédiatre et pneumo-allergologue à Nice, reçoit ainsi depuis quelques mois beaucoup de parents inquiets pour la santé de leurs chères têtes blondes. « Les crises d’asthme sont souvent induites par des infections virales. D’où le fait qu’elles se multiplient en période hivernale. Mais, la Covid-19 n’est pas un facteur déclenchant de crise d’asthme, au contraire, rassure la pneumo-pédiatre. Le fait d’être asthmatique semble plutôt protéger les jeunes patients. Des études réalisées au niveau international laissent ainsi apparaître que parmi les enfants admis en réanimation en lien avec une infection au Sars-Cov-2, il n’y a pas plus d’asthmatiques que dans la population générale, il y en aurait même moins. »

Le Dr Berlioz-Baudoin détaille l’ hypothèse émise par la communauté scientifique pour expliquer ces observations. « Des recherches ont mis en évidence le fait que la Covid s’attache sur des récepteurs de la muqueuse nasale, nommés ACE2. Or les enfants souffrant d’asthme présentent moins de ces récepteurs, donc on peut émettre l’idée que ce coronavirus peut moins bien “s’accrocher” et ainsi contaminer l’individu. »

Immunité croisée et/ou entraînée

Concernant plus généralement le fait que les bambins sont globalement moins à risque que les adultes, avec ou sans asthme, vis-à-vis de la Covid, plusieurs hypothèses sont émises, la première étant qu’à l’âge scolaire, on rencontre beaucoup d’autres coronavirus (au premier rang desquels le rhume). « Or il pourrait y avoir une immunité croisée : quand un sujet entre en contact avec la Covid-19, il a déjà acquis une forme d’immunité contre les coronavirus en général. Autre explication, poursuit le Dr Berlioz-Baudoin, l’immunité entraînée. Cette fois, elle est liée à la vaccination. Les enfants sont en effet vaccinés dans les premières années, leur immunité est donc exercée à réagir ; lorsque l’organisme détecte la Covid, il se défend immédiatement. »

La pneumo-pédiatre souligne par ailleurs que, s’agissant de ce virus, ce sont surtout les adultes qui contaminent les enfants plutôt que l’inverse. A priori, votre petit dernier a moins de risques de ramener le SARS-Cov-2 à la maison que vous du bureau.

Dans tous les cas, inutile de chercher le coupable, mieux vaut dépenser son énergie à mettre en œuvre les mesures barrières et, en cas de contamination, à prévenir toutes les personnes avec qui vous avez été en contact.

Par ailleurs la spécialiste insiste sur un point : « La SP2A - Société pédiatrique de pneumologie et d’allergologie - a rappelé dans ses dernières recommandations qu’il fallait poursuivre les traitements contre l’asthme. Les corticoïdes (par voie orale ou par inhalation) doivent être maintenus. En cas de doute, les parents doivent contacter leur médecin mais ne jamais décider seuls d’interrompre ou de modifier un traitement. Là encore, il n’y a pas de sur-risque vis-à-vis de la Covid. Car lorsque l’asthme est bien contrôlé, il n’y a pas de problème. »

Enfin, si un jeune patient présente des symptômes de Covid - qui ne sont pas très spécifiques donc difficiles à distinguer des pathologies hivernales - le pédiatre peut réaliser un test antigénique. Attention, il n’y a rien de systématique et encore faut-il que les signes soient présents depuis moins de 4 jours. Quand bien même l’enfant serait positif, il a été démontré que les formes graves concernent en très grande majorité les adultes. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre mesure. En revanche, il faudra isoler la famille pour éviter de contaminer l’entourage.

Certains parents d’enfants asthmatiques craignent que leurs bambins aient du mal à respirer ou soient sujets à des crises d’asthme à force de porter le masque. Le Dr Berlioz-Baudoin est claire : « Il n’y a aucun risque à faire porter un masque à un jeune asthmatique. Il n’aura pas plus de difficultés à respirer que n’importe quel autre enfant. Il n’y a donc pas lieu de les exempter. Même si ce n’est pas toujours agréable, y compris pour les adultes, il est important que les plus jeunes comprennent eux aussi l’enjeu des mesures barrières. Par ailleurs, il existe des masques chirurgicaux taille enfant, ils sont peut-être mieux supportés que ceux en tissu. »