Votre crème anti-rides est peut-être inefficace... et dangereuse pour la santé, selon 60 millions de consommateurs

Dans son nouveau numéro paru le 25 octobre dernier, 60 millions de consommateurs s'attaque aux crèmes anti-rides et à leur supposée efficacité.

Dix produits ont été étudiés, notés, et classés en fonction de leurs performances, de leur prix et de leur composition.

Et le bilan tiré par le magazine est alertant: ces cosmétiques ne sont pas une solution "miracle" contre la vieillesse... et ils seraient également potentiellement dangereux.

Présence de Perturbateurs endocriniens

Aujourd'hui, les marques rivalisent d'originalité pour séduire les consommateurs.

Il est désormais courant de trouver dans sa crème de la grenade, de la truffe noire et de l'extrait de météorite... autant d'ingrédients qui sont loin d'avoir prouvé leur efficacité, signale le magazine.

Plus récemment, certaines marques ont même incorporé des filtres UV dans leur composition.

A première vue, l'intention est louable. En plus d'effacer les rides, le produit protégerait également du soleil.

"Sauf qu’un antirides n’est pas une crème solaire", rappelle 60 millions de consommateurs. Cela "peut donner l’impression qu’appliquer sa crème antirides suffit à se protéger du soleil, ce qui risque de donner un faux sentiment de sécurité".

L'application d'une crème contre le vieillissement diffère en effet de celle d'une crème réellement destinée à protéger du soleil. Dans le cas d'un produit anti-rides, une à deux utilisations par jour suffisent et par petites touches. A l'inverse, il est recommandé d'appliquer la crème solaire toutes les deux heures et en grandes quantités.

Autre danger selon 60 millions de consommateurs, les filtres UV présents dans ces antirides sont "controversés". C'est le cas de l’octocrylène, soupçonnée d’être un perturbateur endocrinien et une substance allergisante.

NIVEA ET CIEN en bas du classement

Parmi les dix crèmes étudiées, deux d'entre elles se font épingler pour leur composition. Il s'agit du Q10 plus antirides de Nivea et de l'Antirides Crème de jour de Cien (Lidl) qui contiennent des filtres UV.

A l'autre extrémité du classement, on retrouve l'anti-rides Vine [Activ] de la marque Caudalie, suivie du Nuxuriance Ultra de Nuxe et du Nectar of nature des Cosmétiques (Carrefour). Ce sont les seules à obtenir la moyenne, plus pour leur absence de composants dangereux que pour leur réelle efficacité.

Et dépenser plus d'argent dans une crème anti-rides n'assure pas son efficacité.

La crème Lift, vendue par la marque de luxe Chanel pour la modique somme de 120 euros, ne décroche pas la moyenne dans le classement à cause de son absence de résultat sur la peau.