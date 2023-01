Votre commune des Alpes-Maritimes se trouve-t-elle à plus de 45 minutes d’une maternité?

Et pour cause. Il s’avère que sur 162 communes, 70 se trouvent à trois quart d’heure en voiture d’une maternité de type 1, celle qui accueille les futures mamans dont la grossesse et l’accouchement ne présente a priori, aucun risque. De quoi placer ce territoire parmi celui qui compte le plus de communes dans cette situation, comme le montre cette carte de nos confrères de La Montagne.

Bordés par la mer, une frontière et un relief montagneux, les Alpes-Maritimes, et notamment son arrière-pays, cochent toutes les cases qui font qu'un grand nombre de femmes enceintes peuvent bénéficier de ce dispositif.

C’est un dispositif qui est passé relativement inaperçu au cœur du printemps dernier. Depuis avril, suite à un décret, les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes en voiture d’une maternité peuvent bénéficier d’un hébergement temporaire non médicalisé d’au moins cinq nuits précédant la date prévue de l'accouchement: c'est "l'engagement maternité".

Enfin, une maternité de type 3, comme celle qu’accueille le CHU de Pasteur à Nice, assure la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux. Cipières, Gréolières, Sospel, Spéracèdes et Le Tignet s'ajoutent à la même liste que celle de type 1.

Quand la maternité la plus proche se trouve... dans le département voisin

Pour certaines futures mamans, selon le document du ministère de la Santé, il est plus simple de se tourner… vers le département voisin. Pour les femmes de Saint-Martin-d’Entraunes et d’Entraunes, direction Digne-les-Bains et son centre hospitalier… à 112km et plus de deux heures de route, tout de même.

Pour autant, certaines suggestions de ce document sont sujettes à caution. Il est conseillé aux femmes enceintes de Saint-Dalmas-le-Selvage de se tourner vers le centre hospitalier des Escartons de Briançon, à 3 heures de route quand la maternité Kantys de Nice est à 1h50.