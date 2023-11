Voici le plan de développement de l’hôpital La Palmosa pour ces prochaines années à Menton et dans les vallées

Dans le milieu médical, lire l’avenir dans une boule de cristal est exclu. C’est concrètement, et collectivement, que l’hôpital La Palmosa a ainsi bâti son projet d’établissement 2023-2027. Élaborant une feuille de route précise qui, déclinée en 43 fiches actions, repose sur quatre axes stratégiques. Répondre à l’évolution des besoins de santé. Consolider la coopération territoriale. Renforcer l’attractivité et l’engagement des professionnels de santé. Innover au service de l’usager.

"Ce projet n’est pas définitif, ni figé dans le temps. Les fiches actions présentées permettent une évolution", soulignait vendredi la directrice du groupe hospitalier de la Riviera française, Mylène Ezavin, lors de la première restitution. Alors que le projet doit encore être présenté aux instances en décembre, puis à tous les partenaires le 24 janvier. L’objectif étant, ensuite, d’assurer un suivi continu. Que retenir des prévisions? Aperçu non exhaustif.

Parcours en soins oncologiques

Président de la commission médicale d’établissement (CME) et chirurgien viscéral, Lorenzo Abbo souligne que l’hôpital ne détient pas encore d’autorisation, mais entend faire les démarches pour structurer un parcours en cancérologie. "On ne peut pas faire autrement que de déjà prendre en charge des patients quand il y a urgence. La demande est très forte", glisse-t-il. Désireux de créer une unité prenant en charge les soins critiques en proximité.

"Nous sommes limités sur la patientèle, on ne peut pas opérer ceux qui ont plus de 40 d’IMC. Aujourd’hui, 25 à 30% des patients qui consultent chez nous sont envoyés à Nice pour une intervention chirurgicale…"

Rééducation et réadaptation

Le souhait est avancé de diversifier et développer les activités de rééducation et de réadaptation. Le Dr Kamel Berriri indique qu’elles sont déjà nombreuses à avoir vu le jour: ateliers de prévention des chutes, de relevée du sol, de coordination, réalité virtuelle, cuisine thérapeutique, marche/équilibre.

Une autre consacrée à Parkinson sera proposée prochainement. "Nous avons 4 lits dédiés aux soins palliatifs mais le taux d’occupation n’est pas complet", dit-il par ailleurs. Alors que le projet de consolider cette filière est sur les rails.

Filière dentaire

Adjointe en charge du parcours patient, Florence Ghirlanda Grasser souligne que le recrutement d’un chirurgien maxillo-facial est en cours. L’enjeu étant plus largement de faciliter l’accès aux soins bucco-dentaires.

"Il faut développer la technicité de la prise en charge, aujourd’hui minimaliste. Équiper davantage le secteur. Et se tourner vers une patientèle très mal prise en charge: Ehpad, troubles cognitifs ou handicap lourd, voire grande précarité – via une permanence d’accès aux soins dentaires."

Premier recours en santé mentale

"Nous n’avons pas de spécialité au sein de l’établissement mais on rencontre ce type de pathologies", poursuit Florence Ghirlanda Grasser. D’où l’idée de recruter des psychiatres basés aux urgences, et de miser sur la formation des personnels de santé.

Soins gériatriques

"Nous avons 20 et 22 lits de personnes âgées polypathologiques en Soins médicaux et de réadaptation (SMR), souligne le Dr Sabine Leonardelli. Jusqu’alors, il n’y avait que trois consultations gériatriques, mais centrées sur la mémoire. Le fait d’avoir été renforcés par une nouvelle gériatre devrait permettre de proposer des consultations gériatriques – qui ne sont pas faites en ville car cela demande 1h-1h30."

Centre d’hémodialyse

Mylène Ezavin insiste sur l’importance d’en créer un, au regard de la carence qui existe sur le secteur pour les cas d’insuffisance rénale chronique.

"Les patients des vallées doivent parfois aller jusqu’à Draguignan. Nous avons demandé autorisation à l’ARS. Des partenariats sont prêts à être faits, il suffirait juste d’avoir les locaux adaptés."

Offre femme, mère, enfant

Sabrina Nassisi, cadre de santé au plateau technique, explique qu’il est prévu d’avoir une intervention plus fixe des diététiciens et psychologues. De manière, notamment, à proposer de l’accompagnement via un projet allaitement. Le renforcement de l’activité physique adaptée est également envisagé. Sur le plan de la pédiatrie, un renforcement de l’activité médicale et paramédicale est prévu, avec des activités psychomotrices dès janvier, alors qu’un suivi orthophoniste est assuré depuis peu. "On développe le premier âge mais la naissance n’est pas encore au programme. Ce ne sera pas dans les 5 ans à venir", écarte d’emblée Mylène Ezavin. Évoquant en revanche le projet de créer un centre de traitement de l’endométriose avec le Pr Jérôme Delotte du CHU de Nice.

Hôpital de jour médico-chirurgical

"C’est notre bébé, on a commencé il y a un mois et demi, sourit Lorenzo Abbo. Nous sommes en train de faire des réglages, en vue d’augmenter la prise en charge. L’idée de base, c’est de collecter les consultations dans la même journée. Ce qui offrirait un réel confort pour le patient, plutôt que de venir plusieurs fois sur une dizaine de jours."

Expertise des partenaires

Pour développer l’offre de soins, beaucoup de consultations sont déjà assurées par des médecins du CHU de Nice, offrant leur expertise au bénéfice du territoire.

"Ce point, c’est le corollaire du développement d’activités. On en a besoin pour renforcer les activités en gynéco-obstétrique, ORL, orthopédie, imagerie interventionnelle, neurologie, pneumologie, cardiologie, santé mentale, ophtalmologie, dermatologie, gériatrie."

Autre exemple: la possibilité d’utiliser le robot chirurgical du CHU pour l’urologie et la chirurgie viscérale.

Liens transfrontaliers

La logique est simple: il est question de se rapprocher de l’Italie et de Monaco pour travailler ensemble (des liens peuvent notamment être tissés avec les écoles d’infirmiers en Piémont et Ligurie). De créer de partenariats pour la prise en charge de patients, aussi. De s’unir pour remporter, ensemble, des appels à projet européens.

Lien avec les établissements des vallées

Alors que l’hôpital La Palmosa et les établissements de la Roya et de la Bévéra font désormais partie du même groupe hospitalier, les connexions ne sont plus optionnelles.

"Renforcer le lien, c’est développer des actions opérationnelles, glisse la directrice adjointe, Vanessa Ratajczak. Il s’agit entre autres de rapprocher les soins des patients grâce aux consultations avancées. De mener le projet de table de radio et de téléinterprétation. De faciliter les circuits d’admission." Et, en règle générale, d’apprendre à se connaître dans l’intérêt des patients comme des professionnels.

Identité commune

Qui dit organisation commune, dit… identité commune. Un nouveau logo aux couleurs du groupement hospitalier de la Riviera française a déjà vu le jour. De même qu’est envisagée une refonte du site Internet pour uniformiser. Autres idées soulevées: créer un kit pour les stands de prévention sur le territoire.

Ou, plus original encore, se pencher sur l’olfactothérapie en créant une odeur commune dans chaque établissement.

Qualité de vie et de travail

"Le paradigme sociétal a changé. Quand on recrute, les profils sont nouveaux. Par définition, la génération Z est infidèle et individuelle – pas forcément dans le sens négatif. Les professionnels d’aujourd’hui aspirent à autre chose. Ils veulent des moyens, des médecins à leurs côtés, du matériel, un équilibre entre leur vie et leur travail, du temps auprès des patients…", pose la directrice des soins, Candide Vanbiervliet. Insistant sur le fait que la notion de carrière fait fuir, les nouveaux personnels de santé venant surtout vivre une expérience.

Démarche RSE

Mylène Ezavin l’assume: chaque projet avancé tient compte de la responsabilité sociale et environnementale. Chacun des quatre axes retenus vise à provoquer une durabilité.

"Il est important de promouvoir les pratiques durables dans tous les aspects de fonctionnement, complète la référente développement durable, Ghislaine Touboul. On évite les déplacements inutiles. On fait de l’économie circulaire. On recycle du matériel. On met en pratique une politique de démocratie en santé..."