Voici comment vous endormir plus rapidement lorsque vous avez passé du temps sur vos écrans avant d'aller vous coucher

La lumière bleue des écrans peut avoir des effets négatifs sur notre sommeil, surtout lorsqu'on s'y expose lentement avant d'aller se coucher.

Selon une étude publiée dans la revue Endocrine Abstracts, porter des lunettes spéciales pourrait nous être bénéfique.

Des scientifiques basés aux Pays-Bas ont réuni 50 ados âgés de 12 à 17 ans pour réaliser cette expérience. Ils ont alors démontré, que plus l'on passe de temps devant un écran avant d'aller se coucher, plus il est difficile de s'endormir.

Les personnes qui passeraient au moins quatre heures devant un smartphone ou une tablette mettraient plus d'une demi-heure supplémentaire à s'endormir. L'utilisation abusive des écrans provoquerait un trouble important au niveau de l'horloge interne corps et cela aurait un impact sur la concentration, la mémoire, et serait même associé à des risques d’obésité et de cancers...

UNE SEMAINE D'ABSTINENCE et sinon?

Pour éviter d'être confronté à de tels problèmes, les scientifiques estiment qu'il faudrait éviter les écrans pendant au moins une semaine. Les adolescents qui ont expérimenté cette abstinence ont réduit de 68% leur temps nécessaire pour s'endormir.

Malheureusement, il est bien difficile aujourd'hui de se passer des écrans. Il existe donc une alternative beaucoup moins compliquée que l'abstinence.

La solution? Les lunettes anti-lumière bleue.

Leurs verres, permettraient de réduire l'effet de suppression de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Car cette dernière disparaît petit à petit lorsque nous nous exposons aux écrans la nuit.



"Les résultats suggèrent que porter des lunettes anti-lumière bleue pourrait réduire l'impact de l'utilisation fréquente des écrans sur le sommeil des adolescents. Il est intéressant de noter que le fait de porter ces lunettes a eu un effet similaire à celui d'éviter complètement l'utilisation des écrans, ce qui a permis aux adolescents de s'endormir et de se réveiller plus tôt", constate Iroise Dumontheil, chercheuse en neurosciences cognitives à l'université de Londres.