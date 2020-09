Voici comment se prémunir de la Covid-19 en espace clos

"Il ne mesure que 0,1 micron mais a bouleversé notre quotidien durablement", rappelait hier le secrétaire général du Yacht-club de Monaco, Bernard d’Alessandri, en introduction du premier séminaire de la "Planetary Health Week".



Un cycle de conférences durant lesquelles les spécialistes de la grande plaisance ont partagé avis et expériences sur l’impact financier de la crise sanitaire, et appris des sachants en termes de santé et de prévention. Comme la manière de traiter l’air, vecteur du virus dans les espaces confinés.

À la barre, Virginie Guillerm, neurochirurgienne et docteur en physique des aérosols, aujourd’hui directrice-conceptrice du service santé et contamination pour le groupe Pingat, spécialisé dans la conception, construction et maintenance de tous bâtiments.

Comment le virus est-il aéroporté?

Sous forme de gouttelettes de quelques microns. Autant dire que la chasse ne se fait pas à l’épuisette.

Soit le micro-organisme est dans l’air, mais ne survit pas longtemps en l’absence de “véhicule” pour le transporter. Soit le virus s’accroche à un véhicule, "une particule inerte qu’on retrouve dans l’air que l’on respire tous les jours". "Un monde de l’infiniment petit" où les particules sont "sources d’eau et de nourriture pour le virus, qui peut alors rester à l’air libre jusqu’à 16 heures".

Qu’est-ce que l’aérocontamination?

"Ce qui est le plus dangereux pour l’organisme, ce sont les particules fines inférieures à 5 microns", tranche le Dr Guillerm. À titre de comparaison, un cheveu, c’est 10 microns. Le coronavirus, c’est 0,1. Or, "les particules de 10 à 0,5 micron représentent 99,97% des particules présentes dans l’air." Et autant de véhicules donc…

Au-dessus de 10 microns, le risque est minime car les particules s’arrêtent aux voies respiratoires supérieures. Plus petites, elles peuvent en revanche provoquer des traumatismes sur les alvéoles pulmonaires, voire conduire à des syndromes respiratoires sévères.

Comment lutter?

Le virus survit dans l’air, il faut donc influer sur plusieurs facteurs. "La température idéale pour ne pas avoir de virus est entre 19 et 26 degrés. Mais cela dépend aussi de la vitesse de ventilation, de l’humidité relative, du niveau de particules inertes", précise le Dr Guillerm.

"Dans les espaces clos, le virus passe par le système de ventilation. Il s’y trouve bien, prolifère et va se partager. L’entretien et le nettoyage des systèmes de ventilation sont fondamentaux pour éviter les risques de contagion."

Alors que faire? "La préconisation est de se retrouver dans un confort qui se trouve aux alentours de 22 degrés et recommander une humidité relative qui soit entre 40 et 65 %."

Face à ce goût prononcé du coronavirus pour l’humidité, la Fédération européenne de ventilation et de la climatisation a d’ailleurs pris cinq directives. "Éviter le recyclage" avec 100% d’air soufflé neuf; mettre des barrières EPA, c’est-à-dire "des cascades de filtres qui vont arrêter la propagation d’un aérosol à l’intérieur d’un système de ventilation"; la sécurité au travail (opérer avec un matériel de protection); l’assainissement, "nettoyer et désinfecter les gaines couramment, placer des purificateurs d’air". Sans oublier de contrôler infiltrations et fuites, notamment sur les bateaux.

Ningat a même établi un référentiel en sept questions, "qui permet de trouver des solutions quasiment pour tous les espaces: Ehpad, hôpitaux, bateaux, Palais des Congrès…" Avec une contre-indication: "Même si ce n’est pas très écologique, il faut oublier l’air recyclé."