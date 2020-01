Virus: plus de 100 morts en Chine, l'évacuation d'étrangers s'organise

Wuhan, métropole du centre du pays où est apparu en décembre le nouveau coronavirus, et la quasi-totalité de la province du Hubei, sont coupés du monde depuis jeudi par les autorités dans l'espoir d'endiguer l'épidémie. Quelque 56 millions d'habitants sont concernés.

Alors que ce confinement a pris au piège des milliers d'étrangers, plusieurs pays, comme les Etats-Unis, la France, le Japon ou le Maroc, préparent des évacuations.

Un vol pour évacuer le personnel du consulat des Etats-Unis à Wuhan partira mercredi matin, heure chinoise, à destination de la Californie, a annoncé le département d'Etat. Sur ce vol, initialement prévu mardi, des sièges seront proposés à d'autres ressortissants américains "en fonction des places disponibles".

La France prépare de son côté une évacuation aérienne de ses ressortissants ainsi que d'autres Européens, avec un vol "a priori au milieu de la semaine".

Environ 500 Français sont inscrits sur la liste consulaire locale, mais leur nombre total pourrait être de l'ordre du millier, Wuhan accueillant, outre des usines de Renault et PSA, de nombreux étudiants français.

Les personnes rapatriées seront soumises à une période de quarantaine à leur retour.

Le Japon prépare de son côté sa propre opération, avec un vol devant rejoindre Wuhan mardi en vue d'évacuer mercredi matin environ 200 des quelque 650 ressortissants nippons ayant exprimé le désir d'être rapatriés. D'autres pays, comme l'Allemagne ou la Thaïlande, ont dit réfléchir eux aussi à des évacuations.

L'angoisse restait vive chez de nombreux expatriés n'ayant aucune assurance de pouvoir partir: "C'est terriblement stressant. Ce qui fait surtout peur, c'est que cela dure des mois et qu'il devienne de plus en plus dur d'avoir des provisions et de vivre", confie à l'AFP Joseph Pacey, enseignant britannique de 31 ans.

Voyages déconseillés

Le nombre de victimes a bondi à 106 morts et celui des cas confirmés dépasse 4.500 dans toute la Chine, selon un bilan des autorités mardi. La ville de Pékin a fait état lundi de son premier décès, un homme de 50 ans revenu de Wuhan.

Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés dans le reste du monde, et une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord.