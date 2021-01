Virus: le vaccin d'AstraZeneca sous le microscope de l'UE sur fond de regain épidémique

Déjà, les pays européens se plaignent de la lenteur de fabrication des vaccins.

A présent, 70% des doses administrés le sont dans les pays riches (Europe, USA et pays du Golfe).

Nouveau vaccin américain

Dans le monde, le Covid-19 a fait au moins 2,17 millions de morts et contaminé plus de 100,8 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP jeudi. Son variant apparu en Grande-Bretagne s'est étendu à 70 pays et le variant sud-africain à 31 pays, selon l'OMS.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché (plus de 432.603 décès pour plus de 25,7 millions de cas), deux premiers cas du variant sud-africain ont été détectés, en Caroline du Sud.

Depuis les Etats-Unis, l'entreprise de biotechnologie américaine Novavax a affirmé jeudi que son vaccin en deux doses a montré une efficacité de 89,3% contre le Covid-19, selon les résultats des essais de phase 3.