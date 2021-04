VIDEO. Savez-vous vraiment ces 5 choses sur les gels hydroalcooliques?

Qui? Nous sommes (normalement) tous et toutes concerné.e.s. Pour la peine, on a posé quelques questions à Fabienne Maleysson, journaliste Que-Choisir, et au Dr. Abdallah Khemis, praticien hospitalier au service de dermatologie à l’Archet 2.

Où? En soi, ça vaut pour le monde entier, mais on s'est concentré sur la France.

Quand? Tout le temps, depuis mars 2020. Mais ça risque de servir aussi pour l'après COVID-19...

Pourquoi? Parce que ça peut sembler un peu bête, mais il y a des choses que nous ne savions pas du tout. Comme la présence de microplastiques dans certains gels ou encore combien de temps nous devrions nous laver les mains avec du gel.

Comment? Un petit top 5 des choses qu'on doit savoir, c'est plutôt pas mal. Mais toujours avec les précisions des deux personnes que nous avons interviewées.