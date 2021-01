VIDEO. Le prince Albert II inaugure le nouveau centre de vaccination de Monaco contre la Covid-19

Un site aménagé au Grimaldi Forum qui va permettre de dispenser jusqu'à 600 vaccins par jour. Pour l'heure, seules les personnes de plus de 65 ans monégasques et résidentes, et les personnes de plus de 18 ans porteuses d'une comorbidité peuvent prétendre à un vaccin.

"Nous espérons, grâce à ce centre, pouvoir répondre le plus facilement et le plus rapidement possible à toutes les demandes de personnes qui souhaitent se faire vacciner", a souligné le souverain, saluant les équipes et les personnes présentes ce lundi sur place pour recevoir leur première dose.