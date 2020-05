VIDEO. Le Pr. Raoult juge "foireuse" l'étude critiquant l'efficacité de la chloroquine sur le Covid-19

"Ici, elle a sauvé beaucoup de gens"

Le professeur marseillais revendique, pour son groupe de 3.600 patients, dont la plupart ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine (un antibiotique), "la mortalité la plus basse au monde (...) à 0,5%".

Dans leur étude, les auteurs publiés par The Lancet ont observé une surmortalité chez les personnes traitées par cette association et recommandent de ne pas administrer ces traitements en dehors des essais cliniques. "Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue mais ici elle a sauvé beaucoup de gens", assure Didier Raoult.

Il a aussi balayé l'hypothèse de sérieuses arythmies cardiaques provoquées par ce traitement, assurant qu'à Marseille aucun phénomène de ce genre n'avait été observé malgré "10.000 électro-cardiogrammes" pratiqués.

Le Pr Raoult, critiqué notamment par ses pairs pour déroger aux méthodes de la recherche scientifique, conclut la vidéo par ces mots: "Nous, on estime qu'on a fait notre travail, c'est la fin de l'épidémie, (...) on est très serein sur ce qu'on a fait". L'hydroxychloroquine est actuellement encore testée dans plusieurs essais cliniques, dont celui mené au niveau européen et baptisé Discovery.