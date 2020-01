VIDÉO. "Ici aussi, il y a des coronavirus chaque année, et ça n’intéresse personne": un spécialiste s'insurge de la médiatisation autour du nouveau virus

Il explique également que les maladies infectieuses dépendent énormément d’un ensemble de facteurs: température, humidité, présence ou non de vecteurs comme les moustiques.

Ainsi, d’après Didier Raoult, des maladies infectieuses peuvent arriver en France et provoquer ce qu’il appelle "des cas secondaires" sans pour autant "s’implanter".

Il n’hésite pas, par exemple, à évoquer le cas d’Ebola, qui revient régulièrement dans la presse: "On m’a posé la question pour la première fois en 1976, et je réponds toujours la même chose: non, il n’y a pas de risque d’épidémie d’Ebola en France".

Pas question de nier la gravité de ces maladies dans leur environnement, mais plutôt d’alerter l’opinion, et d’inviter à la réflexion: "Si à chaque fois qu’il y a une maladie dans le monde on se demande si on va l’avoir chez nous, alors qu’on ne regarde même pas celles qui existent, ça devient complètement délirant! Et ça ne va pas s’arrêter, puisque les Chinois ont adopté une approche d’analyse systématique de l’ADN des virus. Ils vont donc en découvrir de plus en plus, et comme ils sont 1,6 milliard, vous n’avez pas fini d’avoir des alertes!".