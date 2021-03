VIDEO. Connaissez-vous ces cinq "fakes news" sur la pandémie de Covid-19?

Ça y est, cela fait un an que la pandémie de Covid-19 a bousculé notre quotidien. Un an de gestes barrières, un an de masques, un an qu'a été lancé le premier confinement, un an de polémiques... mais aussi un an de "fake news" ou de théories du complot. Donc pour fêter ça avec un peu de "légèreté", la rédaction vous a concocté un top 5 des pires désinformations sur la pandémie.

Qui? C'est un peu la Covid-19 dans tous ses états, mais version fake news. Où? On a sélectionné des théories du complot venues de France, des États-Unis, mais aussi des théories nées sur la Toile avant la pandémie et reprises en mars 2020. Quand? Toute l'année 2020. Pourquoi? On pensait certaines choses acquises, et la pandémie de coronavirus est venue tout balayer. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur ce besoin de comprendre ce qu'il se passe autour de nous, quitte à entendre des choses fausses et/ou déformées. Surtout qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas encore avec certitude d'où est venue la pandémie. Comment? Quoi de mieux qu'un top 5 avec des gifs et un peu d'humour pour revenir sur cette année un peu compliquée?