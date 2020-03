VIDEO. #AVosFenêtres : l'hymne monégasque a résonné depuis les balcons de la Principauté pour la deuxième fois ce mercredi

Tout est parti d'une initiative de Géraldine, une résidente monégasque. Une affiche d'une jeune maman, Déborah, depuis retravaillée, incitant tous les résidents Monégasques à se mettre sur leurs balcons et fenêtres chaque soir, à 19 heures pétantes, pour entonner ou diffuser l'hymne monégasque.

Relayée par des groupes d'entraide créés sur les réseaux sociaux, à commencer par "Aides pour les résidents à Monaco pendant le confinement" et "I Scutta Petti", l'idée a fait des émules, beaucoup d'émules, en seulement 48 heures.

Un mouvement qui n'est pas sans rappeler certaines scènes de l'Italie confinée mais aussi le mouvement en marche à Nice qui consiste à applaudir chaque soir, à 20 heures, en soutien du corps médical qui lutte contre le Covid-19.

"jusqu'à ce qu'on soit débarrassé de ce virus"

Résultat : ce mardi soir, ils étaient déjà des dizaines de Monégasques, pour certains avec des micros ou grosses amplis, à répondre à l'appel et à diffuser l'hymne monégasque dans chaque quartier du pays.

La plupart munis de drapeaux rouge et blanc pour pavoiser, ils ont remis ça ce mercredi soir. Encore plus nombreux!

"On va le faire jusqu'au moment où on pourra enfin dire qu'on est tranquille, qu'on est enfin débarrassé de ce virus et qu'on peut enfin se refaire des bisous", expliquait ce mardi soir Valérie, administratrice du groupe "I Scutta Petti" avant de chanter au micro dans le quartier de la Condamine.

"c'est l'âme

de monaco"

"Même tout seul on est ensemble, c'est magnifique, c'est l'âme de Monaco", poursuit-elle dans sa vidéo.

Dans le quartier de l'Annonciade, c'est Martine qui s'est muée en chef d'orchestre avant de relayer sa vidéo sur le groupe "Monaco tous au balcon". Enchaînant les hymnes monégasque et italien avant d'inciter tout le voisinage à rejoindre le mouvement.

Magali, Valérie, Vanessa, Aline... et des enfants ont ainsi chanté dans tous les quartiers.

Et vous ? Vous jouerez le jeu ces prochains jours ?