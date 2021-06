Vers une vaccination obligatoire pour les professionnels de santé? Le Professeur Alain Fischer est pour

"Ce n'est pas admissible!" Interviewé vendredi matin (25 juin) lors de la matinale de LCI, le médecin et professeur d'immunologie Alain Fischer a préconisé une obligation de la vaccination pour les professionnels de santé, alors que certains hôpitaux, cliniques et EHPAD dépassent à peine 10% de personnel vacciné.

"Les professionnels de santé ne sont pas assez vaccinés, malgré le fait que la vaccination soit ouverte depuis plusieurs mois", a-t-il dit. "Etant au contact de personnes fragiles, ils ont un devoir d'exemplarité. Je ne veux absolument pas les stigmatiser, je n'aime pas les sommations et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé cette dernière année, et que le refus de la vaccination est parfois une réaction de protestation afin d'envoyer un message, mais il existe d'autres moyens, plus politiques."

Alain Fischer a ensuite estimé que si une première réponse passant par la pédagogie ne marchait pas auprès du personnel soignant (tout en avouant que certains établissements de santé atteignaient déjà 90% de couverture vaccinale), il faudrait "sérieusement considérer" l'obligation, comme cela se fait déjà dans certains pays, comme le Royaume-Uni.

un tiers des Français n'a encore reçu aucune dose

"Le variant indien va prendre le dessus, comme au Royaume-Uni", a-t-il ajouté. "Il est 50% plus contagieux que les autres variants, il faudrait donc que la population soit protégée à 80%, soit par le vaccin, soit pas l'infection". Problème: un tiers des Français n'a encore reçu aucune dose. Notre pays reste donc largement exposé à une nouvelle vague épidémique.

"Le virus ne s'arrête pas aux frontières, a répété Alain Fischer, il est en train de gagner du terrain en France. Le leitmotiv, c'est la vaccination!" Il a ensuite rappelé que les "antivax" n'était pas la seule population qui restait à "convaincre". Il y a aussi de nombreuses personnes en difficulté, qui ne peuvent pas, n'ont pas accès à l'information ou aux transports. Et certains jeunes. "Un million de personnes, si on additionne", a précisé le Professeur.

"Le meilleur moyen de passer de bonnes vacances, c'est d'être vacciné", a-t-il conclu, évoquant aussi les possibles rappels de vaccination dès la rentrée de septembre, "pour les personnes les plus fragiles."