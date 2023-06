La poliomyélite bientôt éradiquée grâce à l'aide financière de Monaco et du Rotary Club?

Ce pourrait être la dernière ligne droite. Les derniers efforts fournis pour la première fois en 1985 et la campagne menée pour la vaccination contre la poliomyélite, cette maladie virale communément appelée "polio" qui touche les enfants. À cette époque, on recensait 125 pays où le virus circulait, ce qui causait 350.000 cas de paralysie chaque année.

Depuis, 2,6 milliards d’enfants ont été vaccinés et la maladie n’est désormais endémique "plus que" dans deux pays, en Afghanistan et au Pakistan, où cinq cas ont été détectés cette année. "C’est le chiffre le plus bas dans notre histoire, se félicite Jennifer Jones, présidente du Rotary International. Cependant, il faudra encore un énorme effort pour descendre à zéro."

Cet effort justement, il est estimé à 2,6 milliards de dollars (sur les 4,8 nécessaires au total) qui ont été promis par 115 pays lors du Sommet mondial de la santé en octobre 2022 afin de financer la stratégie d’éradication de la polio sur la période 2022-2026.

Les membres du Rotary International avec sa présidente Jennifer Jones en rose ainsi que Michel Zaffran (deuxième en partant de la droite), Past directeur de l’initiative mondiale pour l’éradication de la polio à l’OMS. Photo Y. D..

Plus d’un million d’euros récoltés

Lundi, lors d’un dîner caritatif avec notamment le Rotary International, le prince Albert II a lancé un appel à la mobilisation financière de la part des états, des institutions caritatives et de la société civile. Alors que la Principauté a promis 450.000 euros lors du Sommet mondial de la santé, la région 14 (elle regroupe la France, la Belgique francophone, le Grand-Duché du Luxembourg, la Principauté de Monaco, Andorre et le Rotary Club de Monaco. , ndlr) du Rotary qui compte 37.200 membres a annoncé avoir récolté 1.040.000 euros dont 100.000 à Monaco depuis le 24 octobre, journée mondiale de lutte contre la polio.

Michel Zaffran, Past directeur de l’IMEP (Initiative mondiale pour l’éradication de la polio., ndlr) à l’OMS, explique l’importance des financements dans le sort du virus. "Il faudrait vacciner chaque année 370 millions d’enfants et financer la surveillance épidémiologique pour s’assurer qu’il ne mute pas. Tout cela coûte extrêmement cher et c’est pour ça que le Rotary et ses partenaires font des campagnes de mobilisation de ressources."