Après six ans passés au Département des Affaires sociales et de la Santé en qualité de chargé de mission, Véronique Herrera-Campana est, depuis lundi 21 octobre, adjoint au directeur des Affaires culturelles.

Entrée dans l’administration en 1999, au Service de la Marine, elle intègre la Direction de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports en 2001 jusqu’à sa nomination, en 2006, en tant que secrétaire du Conseil économique et social.

Aux côtés du directeur des Affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, Véronique Herrera-Campana participera à la mise en œuvre de la politique culturelle du gouvernement princier et à l’élaboration de nouveaux projets pour un rayonnement toujours plus important de la création artistique.

« C’est un honneur de rejoindre l’équipe dynamique et compétente de la direction des Affaires culturelles, réagit-elle. Je me lance dans cette nouvelle aventure avec enthousiasme et sérénité. »