Variole du singe: plus de 1.450 cas confirmés en France

"Au 19 juillet 2022 à 12h, 1.453 cas confirmés ont été recensés en France", dont six femmes et deux enfants, a indiqué l'agence Santé Publique France sur son site.

Le précédent bilan, sept jours auparavant, faisait état de 912 cas. "L'augmentation du nombre de cas depuis le dernier bilan publié s'étale sur les dernières semaines et ne doit pas être interprété comme une augmentation exceptionnelle bien qu'une tendance à la hausse soit néanmoins constatée", a-t-elle souligné.

55 cas dans la région Paca

Sur l'ensemble des cas comptabilisés, "678 résidents en Ile-de-France, 111 en Occitanie, 103 en Auvergne-Rhône-Alpes, 65 en Nouvelle Aquitaine, 55 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 41 dans les Hauts-de-France, 25 en Grand Est, 18 en Normandie, 15 en Pays-de-la-Loire, 9 en Bourgogne-Franche-Comté, 9 en Centre-Val de Loire, 9 en Bretagne et 1 en Martinique", détaille SPF.

Parmi les cas qui ont fait l'objet d'une enquête, 78% ont présenté une éruption génito-anale, 72% une éruption sur une autre partie du corps, 76% une fièvre. Par ailleurs, 274 cas sont séropositifs au VIH et 513 sont sous PreP au VIH.

Vaccination élargie

Face à la montée des cas de variole du singe et aux difficultés à retracer les chaînes de contamination, la France a annoncé il y a une dizaine de jours l'élargissement de la vaccination, désormais proposée préventivement aux groupes les plus exposés, notamment les homosexuels et bisexuels multi-partenaires, comme dans d'autres pays.

Confrontés à un nombre croissant de critiques sur des difficultés pour obtenir un rendez-vous, le gouvernement et les autorités sanitaires ont assuré la semaine dernière qu'il y avait assez de vaccins anti-varioliques et que les doses arrivaient progressivement dans 70 centres.

10.000 cas dans le monde

Le Comité d'urgence de l'OMS se réunira jeudi pour déterminer les moyens de juguler la flambée de variole du singe, qui a franchi la barre des 10.000 cas répartis dans une soixantaine de pays, avec l'Europe comme épicentre.

La Commission européenne a annoncé lundi l'achat de 54.530 doses supplémentaires du vaccin au laboratoire danois Bavarian Nordic, s'inquiétant d'une augmentation des cas de "près de 50%" dans l'UE en une semaine.

Cousine éloignée de la variole humaine, mais considérée comme bien moins dangereuse, la variole du singe guérit généralement d'elle-même après deux ou trois semaines.