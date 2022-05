Variole du singe: l'Espagne commande des milliers de doses de vaccin contre la variole classique pour freiner la propagation

Le nombre de cas de variole du singe augmente, notamment dans la capitale. Plusieurs bars ont été fermés suite à la détection de cas. Afin d'endiguer ce phénomène nouveau, le gouvernement espagnol a commencé les démarches.

Selon le quotidien espagnol El Pais le gouvernement espagnol aurait commandé des milliers de doses du vaccin contre la variole classique, qu'il juge utile pour freiner ce type de transmission.

Le but n'est pas d'injecter le vaccin à tout le monde, mais aux cas contacts de variole du singe ou "Monkeypox".

Une "stratégie de l'anneau" qui avait déjà porté ses fruits lors de la précédente épidémie de variole en 1977. Elle vise à contenir l'épidémie et fut un vaccin injecté à plusieurs générations espagnoles jusqu'en 1980.

L'Espagne recense jusqu'à présent 7 cas confirmés et 29 cas suspects uniquement dans la Communauté autonome de Madrid et plusieurs autres cas possiblement dans les îles Canaries.

Un des porte-paroles du ministère de la Santé espagnol, n'est pas entré dans les détails mais a affirmé qu'"au travers de l'Agence Espagnole du Médicament et des Produits Sanitaires, plusieurs options thérapeutiques ont été analysées et prises en compte, en fonction de leurs fiabilités et de leur efficacité en tant qu'antivirus et vaccin".

"Il s'agit d'un vaccin basé sur un type atténué du virus lié à la variole. Il est très sûr et peut également être administré aux personnes immunodéprimées, tout en présentant moins d'effets secondaires que les vaccins antivarioliques traditionnels", explique à El País Carlos Maluquer, professeur de virologie moléculaire à l'université de Surrey au Royaume-Uni.

L'Espagne recense le plus de cas dans le monde

L'Espagne devient le pays avec le plus de cas de variole de singe dans le monde, 30 cas de patients contaminés par la variole du singe ont été confirmés.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a convoqué vendredi une réunion d'urgence pour discuter de l'épidémie de "Monkeypox", qui vient de passer la barre des 100 cas confirmés en Europe.

Le local de la Sauna Paraiso, bar du centre de la capitale espagnole a baissé le rideau, et ferme temporairement suite aux cas de virus détectés.

Un cas détecté en France

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a recommandé, jeudi, aux "pays disposant de vaccins antivarioliques [traditionnels], d'envisager la vaccination des contacts à haut risque".

Ces dernières semaines, plusieurs dizaines de cas suspects de variole du singe ont été signalées en Europe, dont un cas dans l'hexagone.

Cette maladie est caractérisée par l’apparition de lésions cutanées qui forment par la suite des croûtes, ressemblant à la varicelle. En général, "cela s’arrête au bout de quelques semaines", note Antoine Gessain, médecin et virologue responsable de l’unité d’épidémiologie de l’Institut Pasteur, spécialisé dans les zoonoses, les maladies infectieuses des animaux transmissibles à l’humain.

Recensés dans un premier temps en Afrique de l'Ouest, les cas semblent s'étendre dans plusieurs pays européens tels que l'Espagne, le Portugal, L'Italie, la Suède, la France, La Belgique et L'Allemagne, mais également sur les autres continents, notamment au Canda, Etats-Unis, ou encore en Australie.