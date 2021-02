Vaccins, variants, reconfinement, hydroxychloroquine... Les vérités du professeur Didier Raoult sur la Covid-19

sur le décompte des malades

Le directeur de l'IHU qui a par ailleurs dénoncé l'instrumentalisation des chiffres des autorités sanitaires. "Si vous voyez ces courbes, vous ne pouvez pas être terrifiés. C'est pas possible. Donc, il faut revenir au calme, que chacun fasse son métier. Il faut arrêter les communiqués de guerre tous les jours en disant qu'on va tous mourir. Parce que ce n'est pas sain, et à la fin on va avoir une surmortalité par les pathologies psychiatriques ou psychosomatiques parce qu'on ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour une mortalité de cette nature. Ce n'est pas sérieux. Il faut se calmer. Et on sait qu'on doit utiliser les moyens qui font moins de mal que de bien. Tout ce qui n'est pas dangereux et qui peut aider".

sur un éventuel reconfinement

Didier Raoult est toujours opposé au recours à un nouveau confinement. Il n'aurait "aucune incidence sur les chiffres" et pourrait même "aggraver les situations" selon lui, car "on contracte la maladie à la maison".

Pour mieux combattre le virus, il place ses espoirs dans la technologie: "La vrai question est de trouver comment détecter les gens positifs. Et on va y arriver grâce au surdéveloppement des outils de surveillance à distance."