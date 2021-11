Vaccination: la troisième dose ouverte pour tous à Monaco

C’est officiel: après avoir donner l’opportunité d’une troisième dose de vaccin aux personnes âgées de plus de 65 ans dès la mi-octobre ainsi qu’aux professionnels de santé, le gouvernement princier à annoncer ce mardi l’ouverture de la troisième dose de vaccin possible à tous les Monégasques et résidents à partir de 18 ans. À condition qu’ils aient accompli leur schéma vaccinal depuis plus de six mois.

La décision répond à l’avis favorable rendue par l’Agence européenne des médicaments. "L’administration de cette dose supplémentaire de vaccin permet de renforcer l’efficacité vaccinale qui peut fléchir avec le temps" souligne le gouvernement qui précise que cette vaccination demeure "volontaire et gratuite". Et toujours avec le vaccin des laboratoires Pfizer and BioNTech, utilisé par le Centre national de vaccination depuis son ouverture en janvier dernier.

Les inscriptions pour recevoir cette nouvelle dose de vaccin se font via le centre d’appel Covid 19 au 92.05.55.00, 7/7 de 8 heures à 20 heures ou en ligne via https://vaccination-covid19.gouv.mc