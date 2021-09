Vaccination des soignants: ce qui inquiète les syndicats à Monaco

Pour cette rentrée politique et législative, les élus du Conseil national s’attaquent à un gros morceau dans un contexte sanitaire toujours chancelant: le projet de loi du gouvernement n°1043, relatif à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les personnels des établissements en charge des personnes vulnérables et fragiles.

Le 14 septembre, donc, le texte sera au menu d’une séance publique convoquée en session extraordinaire. Mais avant son examen, et son vote, le Conseil national consultera demain les partenaires sociaux et l’ensemble des organisations professionnelles concernées. Parmi eux, quatre syndicats du Centre hospitalier Princesse-Grace à qui nous avons donné la parole.

Sur ce sujet, controversé, les avis divergent. Les sanctions pressenties en cas de refus ou d’impossibilité de se faire vacciner inquiètent.

Le Conseil national assouplira-t-il le dispositif de sanctions (lire ci-dessous) ou le maintiendra-t-il tel quel? C’est tout l’enjeu de ces consultations.

1. Le syndicat des agents hospitaliers (SAH)

Pour le syndicat des agents hospitaliers, représenté par sa secrétaire générale Francesca Sgro-Meli, "il appartient à l’intéressé et à lui seul de décider de se faire vacciner, selon son libre arbitre".

Le SAH, affilié à l’Union des syndicats de Monaco, demande tout bonnement le "retrait de ce projet autoritaire et discriminant".

"Les héros applaudis au balcon se sentent atteints dans leur dignité, ils sont dans l’incompréhension, un peu abasourdis, proteste le syndicat, affirmant avoir reçu des "témoignages empreints d’humanité qui contrastent avec la sécheresse et la rudesse de ce projet de loi, perçu comme une grande injustice, voire empreint d’une profonde ingratitude (...) Pour exemple, une infirmière nous exprime l’indignation de ses collègues, qui ne sont pas des anti-vax: ils réclament le respect au nom des libertés individuelles en l’absence de recul, et davantage de bienveillance en lieu et place des mesures de licenciements envisagés."

2. Le syndicat indépendant des personnels actifs et retraités (SIPAR)

À l’instar du SAH, le SIPAR invoque le principe de "consentement libre et éclairé" pour ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19.

"Le SIPAR ne conseillera jamais un agent de se faire ou ne pas se faire vacciner, mais il continuera à prôner un processus de confiance et d’adhésion, où il conviendra de convaincre plutôt que de contraindre, fait savoir Claudine Angel, sa secrétaire générale. Tout acte médical est fondé sur les données acquises de la science à un moment T, et le propre de la science est d’être exposée à la contradiction et de pouvoir évoluer; si les données scientifiques évoluent, les textes devront s’adapter. Les professionnels de santé, ne doivent pas être stigmatisés, ils ont toujours été des personnes responsables et professionnelles qui ont toujours fait face en se gardant des risques évitables, mais sans fuir les risques inévitables. Cette pandémie est un problème de ‘‘santé publique’’ qui appelle un ‘‘esprit’’ de santé publique."

Le SIPAR réclame, par ailleurs, un éclairage sur les dispositions relatives aux agents qui ne satisfont pas l’obligation vaccinale, "et en particulier l’inaptitude définitive à l’emploi."

3. Le syndicat hospitalier autonome de Monaco (SHAM)

Réunie en conseil syndical le 24 août, une majorité des membres du SHAM – environ 80% – s’est affichée pour l’obligation vaccinale. "Personnellement, j’étais contre mais j’ai changé d’avis et je suis désormais vacciné, confie Nourredine Mehdioui, secrétaire général de ce syndicat, affilié à la F2SM. Quand on voit l’évolution du virus et ces jeunes qui terminent en réanimation, ça fait peur. On évolue dans un milieu hospitalier, où l’on reçoit des gens malades et vulnérables. On risque de les contaminer. La vaccination et l’immunité collective sont les solutions pour sortir de cette épidémie."

Le SHAM émet toutefois une réserve, une inquiétude même, sur le concept "d’inaptitude". "Si l’agent a une contre-indication, parce qu’il est allergique ou malade, que va-t-il faire? N’y a-t-il pas une autre solution que de le suspendre ? Il n’a pas choisi cela… Ce type de situation ne concernera peut-être qu’un infime pourcentage des agents, mais même s’il s’agit d’une ou deux personnes, la question doit se poser. On aimerait que le gouvernement revienne sur ce point."

4. Le syndicat des agents à votre écoute (SAVE)

Tout jeune syndicat dans le paysage hospitalier, avec ses deux années d’expérience, le Syndicat des agents à votre écoute n’a pas souhaité exprimer sa position avant d’être reçu au Conseil national.

"Nous abordons cette réunion avec sérénité. Nous ne pouvons pas présumer de ce qu’il en sortira mais nous avons la certitude que notre travail ne sera pas vain et que nos arguments seront entendus", espère Anne-Rose Zucchelli, secrétaire générale du SAVE.