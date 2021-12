Vaccination des enfants, 4ème dose, Omicron... Ce qu'a dit Olivier Véran mercredi matin

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte, a annoncé mercredi 22 décembre le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a en revanche indiqué que la dose de rappel n'était pas élargie aux adolescents "pour l'instant".

"Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants, c'est officiel", a déclaré le ministre sur BFMTV-RMC, précisant que sur les sites de prises de rendez-vous en ligne, la catégorie des 5-11 ans serait ouverte "dans la matinée".

350 centres avec un "circuit particulier"

Le ministre a officialisé cette mesure après avoir "eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques". "Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants", a-t-il souligné. "Il suffit de l'accord de l'un des deux parents, il faudra qu'un parent soit présent physiquement", a-t-il rappelé. Environ 350 centres assureront avec "un circuit particulier" la vaccination des enfants, a détaillé le ministre.

La Haute autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert lundi à la vaccination des enfants de 5 ans à 11 ans - sur la base du volontariat -, après le Comité d'éthique (CCNE) vendredi. Un ultime avis a été publié mercredi matin par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Après le début de la vaccination des 5-11 ans à risques le 15 décembre, ce sera donc bientôt au tour de l'ensemble de cette classe d'âge.

4ème dose et chiffres alarmants

En outre, le ministre de la Santé a confirmé que les "restrictions de déplacements, ou encore le couvre-feu... toutes ces options [étaient] sur la table". Au sujet d'une potentielle quatrième dose, il a répété: "Il est fondamental de se concentrer de ce qui est devant nous". Evoquant le cas d'Israël, qui début la campagne sur la 4ème dose, il a dit: "s'il est indispensable de le faire, on le fera aussi."

Il a également confirmé que la part du variant Omicron représentait 20% des cas de Covid en France. "Entre Noël et le Nouvel an, il représentera une contamination sur trois", prévient Olivier Véran. "Et selon les prévisions on aura 100.000 contaminations par jour d'ici la fin de l'année."

Mardi 21 décembre, la France a "enregistré 16.076 malades du Covid-19 hospitalisés dans le pays, contre 15.918 la veille", a précisé Olivier Véran. "Par ailleurs, 3.096 patients se trouvent actuellement en réanimation."