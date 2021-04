Vaccin AstraZeneca: le décryptage d’un expert niçois de l’agence européenne du médicament

L’Agence européenne du médicament (EMA) a "trouvé un lien" entre le vaccin AstraZeneca et "des cas très rares de thromboses atypiques et la formation de petits caillots" (lire ci-dessus). Telle est la conclusion livrée par le PRAC. Derrière cet acronyme, se cache le comité de pharmacovigilance et d’analyse des risques du gendarme européen du médicament. "Il regroupe deux représentants de chacun des 25 pays de l’Union ainsi que six experts indépendants nommés par la commission européenne", explique le Pr Milou-Daniel Drici, qui est l’un de ces six experts.

Responsable du centre régional de pharmacovigilance de Nice-Alpes-Côte-d’Azur, ce dernier a donc participé à l’évaluation du vaccin AstraZeneca. "Comme de bien d’autres médicaments", précise-t-il d’emblée. "Le PRAC se réunit chaque mois durant quatre jours à raison de dix à douze heures par jour. Son rôle est d’évaluer scientifiquement et médicalement la sécurité de tous les médicaments ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché européen dès lors que nous est signalé un problème potentiel."

"Pas de causalité avérée"

C’est précisément le cas de l’AstraZeneca, qui depuis plusieurs semaines est sous le feu des critiques. Ce vaccin pourrait être responsable de cas de thromboses. Le Pr Drici confirme que "des troubles très particuliers" mais aussi "très rares" ont été signalés à l’EMA. "Il s’agit de cas de thromboses atypiques – veineuses cérébrales ou abdominales – associées à une diminution des plaquettes". Le vaccin est-il en cause?

Pour répondre à cette question, le pharmacologue niçois explique que l’agence s’est adjoint les compétences d’une vingtaine d’experts supplémentaires en coagulation, virologie, neurologie, épidémiologie… "Notre conclusion est qu’il est possible qu’il y ait une forte relation temporelle avec la vaccination. Nous avons mis en évidence une corrélation troublante même si nous ne pouvons pas parler à ce stade de causalité certaine. D’autres études vont être menées afin de déterminer s’il y a réellement un lien de causalité."

Sans attendre, l’EMA va exiger du fabricant qu’il "ajoute ce risque de thrombose et de baisse de plaquettes dans la liste des effets secondaires potentiels du vaccin". Au-delà de cette information, à la fois du public et des praticiens, aucune autre préconisation n’est émise par l’agence. Outre le fait que la preuve scientifique d’un lien direct n’a pas été rapportée, le Pr Drici souligne que l’occurrence de ce type de troubles reste très faible: "de l’ordre de 1 pour 100.000", confie ce spécialiste qui rappelle que le risque de thrombose pour une femme prenant la pilule est quant à lui de 4 pour 10.000 chaque année.

"On prend le pouls de tous les vaccins"

Le responsable du service du service de pharmacologie du CHU de Nice révèle en outre que "le même type de troubles a été constaté également avec les autres vaccins" anti-covid. "Deux cas ont d’ailleurs été recensés aux États-Unis avec le vaccin développé par Johnson & Johnson." Alors pourquoi seul l’AstraZeneca se retrouve sur le banc des accusés? "Je peux vous assurer que l’on prend le pouls de tous les vaccins très régulièrement. Avec l’AstraZeneca, il y a un déséquilibre légèrement plus important entre le nombre de cas observés et le nombre de cas attendus. Nous pensons que cela peut être dû à une réaction immunitaire intense à la vaccination. C’est ce que nous cherchons à savoir même si encore une fois, on parle de troubles rarissimes", tempère l’expert niçois, qui martèle que le rapport bénéfices/risques continue de pencher très largement en faveur de la vaccination.

Y compris pour les femmes de moins de 60 ans qui semblent les plus sujettes à ces effets secondaires? Le Pr Drici confirme une sur-représentation des cas au sein de cette population mais met en garde une nouvelle fois contre les raccourcis trop rapides: "Il semble aussi que ce soit les femmes de moins de 60 ans qui aient été le plus vaccinées avec le Vaxzevria d’AstraZeneca."

Reste à savoir désormais comment chaque État membre s’emparera des conclusions de l’autorité européenne du médicament. "Chacun avisera en fonction de sa situation épidémique et des vaccins dont il dispose. Car l’important reste avant tout de vacciner", rappelle le médecin niçois.