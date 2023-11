"Une personne diabétique sur 2 s’ignore" : une opération de dépistage a eu lieu ce mardi à Monaco

Objectif de cette mobilisation collective: sensibiliser et mieux faire connaître cette maladie, les différents types de diabète ainsi que les moyens de le prévenir.

Ils ont été nombreux à venir profiter de ce dépistage rapide, gratuit et indolore, comme a pu s’en réjouir Dominique Martet, responsable de la section santé-prévention de la Croix-Rouge de Monaco: "La population monégasque a su répondre présent, preuve de l’importance de cette journée de sensibilisation autour du diabète à laquelle la Principauté s’est associée tout comme 150 pays dans le monde."

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, commémorée chaque 14 novembre, le Palais princier s’est illuminé en bleu mardi soir. Photo Axel Bastello / Palais princier.

"Une personne diabétique sur 2 s’ignore"

De son côté, le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robino, s’est prêté lui aussi à la piqûre de dépistage. Il a tenu à rappeler que "le diabète ne doit pas être sous-estimé, le meilleur traitement contre cette pathologie restant la prévention. Cette journée de collaboration avec la Croix-Rouge Monégasque témoigne d’une prise de conscience collective et la Principauté poursuit ainsi son engagement dans l’amélioration de la qualité de vie et de la prise en charge de la population et des salariés, par une action de proximité."

Pour mémoire, parmi les différents types de diabète, celui de type II, qui touche 90% des diabétiques, est plus particulièrement visé par les opérations de dépistage. Il frappe surtout les plus de 40 ans enclins à une mauvaise hygiène de vie (stress, alimentation trop riche, boissons sucrées, manque d’activité physique, etc…).

Pour d’autres malades, le diabète est lié à un facteur héréditaire. En effet, 40% des personnes, dont un des parents est diabétique, risquent de l’être. Ce taux monte à 70% si les deux parents le sont. Cependant le diabète demeure une maladie silencieuse, comme l’a rappelé Sophie Broussole Bun, endocrinologue-nutritionniste au CHPG: "Aujourd’hui une personne diabétique sur 2 s’ignore. Beaucoup ne ressentent aucun symptôme et très souvent les patients s’aperçoivent qu’ils sont diabétiques après 10 ans d’évolution de la maladie. On dénombre 500 millions de personnes atteintes de cette pathologie dans le monde et les chiffres ne font qu’augmenter à cause de nos modes de vies, du surpoids et du vieillissement de la population."

Une autre vue du Palais princier illuminé en bleu pour la Journée mondiale contre le diabète Photo Axel Bastello / Palais princier.

Son conseil pratique: "Pour prévenir le diabète, il faut avoir 3 repas par jour équilibrés avec des légumes, des protéines, des féculents tout en ayant une activité physique quotidienne. En revanche, les sodas et plats préparés, trop riches en sucre, sel et graisse, sont à proscrire."

Le CHPG dispose d’un service diabétologie et propose un suivi des patients diabétiques et des consultations par un infirmier d’éducation diabétique sont également disponibles.

Savoir+

Rens. + 377.97.98.77.54.