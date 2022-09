"Une personne âgée pourra recourir à un arrêt de travail en téléconsultation", assure François Braun, ministre de la Santé

L'annonce fait du bruit et le gouvernement tiendra la barre. En fin de semaine dernière, il a annoncé la fin des arrêts de travail délivrés lors de téléconsultation. Une mesure qui figure au budget 2023 présenté en Conseil des Ministres, ce lundi 26 septembre et qui interroge déjà.

Ce mardi 27 septembre, François Braun ministre de la Santé était l'invité de France Info et a précisé les contours et raisons de cette mesure.

Selon lui, au cours de l’année dernière, '110.000 arrêts de travail ont été faits par téléconsultation. C’était deux fois plus que l’année précédente et ce sera deux fois plus cette année. Sur ces 110.000 arrêts de travail, dans 8 cas sur 10, ce sont des patients qui ont un médecin traitant et qui se sont fait faire un arrêt de travail par un autre médecin. Ça interroge", a expliqué le ministre de la Santé. Voilà pour les raisons.

Interrogé également sur les téléconsultations dans des zones de désertification médicale et pour les français qui n'auraient pas de médecin traitant, le ministre de la Santé a balayé l'argument d'un revers de mains. Selon lui, "sur ces 110 000 personnes, il n’y en a pas plus dans les zones dites de désert médical".

Une personne âgée pourra recourir à un arrêt de travail en téléconsultation

Mais le ministre de la Santé s'est tout de même voulu rassurant: "il y aura des exceptions". Des "dossiers" traités au "coup par coup". Parmi eux, le cas "des personnes âgées qui sont dans une zone sous-dotée". Si le médecin traitant a arrêté de travailler, "elle pourra recourir ponctuellement s'il le faut à un arrêt de travail" via téléconsultation avec un autre médecin. Reste à savoir quel est le seul à partir duquel on est "une personne âgée".