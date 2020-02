Une femme présentant des symptômes du coronavirus hospitalisée à Monaco

Avec 8,4% des salariés de Monaco habitent l’Italie, soit quelque 6.000 personnes, et une population locale très internationale, les risques de propagation du virus en Principauté sont certainement infimes mais peut-être supérieurs à une ville de 30.000 habitants d'une région française.

Ce lundi, les dernières informations italiennes ont quelque peu secoué les résidents de Monaco.

"La vente des masques a démarré il y a une quinzaine de jours, explique Rodolphe Berlin, président délégué de Brico Pro. Nous en avons vendu un millier. Mais ce lundi, en une seule journée, plus de mille masques sont partis! C’est la razzia. Les gens s’inquiètent."

Même si "les frontières ne sont pas fermées", précise Didier Gamerdigner, conseiller de gouvernement-ministre en charge des Affaires sociales et la Santé, "le gouvernement est évidemment attentif, comme depuis le 28 janvier, date à laquelle nous avons organisé une première réunion avec les pompiers, le CHPG, les Urgences et la DASS pour définir un protocole. Une chambre est dédiée au CHPG pour accueillir et soigner un patient le cas échéant."