Une femme attrape la Covid-19 deux fois en vingt jours en Espagne

Attraper la Covid-19 ne vous immunise pas totalement contre la maladie. Preuve en est avec le cas d'une professionnelle de santé en Espagne, qui a contracté le virus deux fois en l'espace de trois semaines.

La trentenaire a d'abord été testée positive via un PCR le 20 décembre, lors d'une campagne de dépistage sur son lieu de travail. "Elle était totalement vaccinée et avait reçu un rappel douze jours auparavant", indique un communiqué du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID), qui s'est tenu à Lisbonne du 23 au 26 avril.

La jeune femme, asymptomatique, s'est isolée pendant dix jours avant de reprendre le travail.

Le 10 janvier, soit vingt jours après le premier test, elle a commencé à ressentir des symptômes: toux, fièvre et fatigue. Elle a réalisé un deuxième test PCR, qui s'est avéré positif.

Deux variants différents

Le séquençage des dépistages a montré que la professionnelle de santé a contracté deux variants différents: le Delta en décembre et l'Omicron en janvier.

Le délai entre la réinfection, de vingt jours seulement, est le plus court jamais enregistré depuis le début de la pandémie, déclare l'ECCMID.

"Ce cas montre qu'Omicron peut passer outre l'immunité acquise grâce à une précédente infection à un autre variant ou grâce au vaccin", assure la Dr. Gemma Recio, une des auteurs de l'étude.

"Autrement dit, les personnes qui ont déjà eu la Covid-19 ne peuvent pas partir du principe qu'elles sont protégées contre une réinfection, même si elles sont totalement vaccinées", met en garde la Dr. Gemma Recio.