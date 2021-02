Une centaine de cas positifs dans les Ehpad de Breil-sur-Roya et de Tende

Dans la Roya, nous sommes clairement dans une troisième vague. Elle est sans commune mesure avec ce qu’on a pu connaître les mois précédents. Le virus circule auprès de la population et dans les Ehpad où deux clusters ont été repérés », avertit le docteur Jean-Louis Gerschtein, président de la Maison de santé pluriprofessionnelle de la Roya et médecin coordinateur de l’Ehpad Saint-Lazare de Tende.

Ces derniers jours, les Ehpad de Breil-sur-Roya et de Tende ont été touchés par un foyer épidémique de la Covid-19. Ainsi, 45 résidents sur 65 ont été contaminés à Breil-sur-Roya et une trentaine sur 57 à Tende. « Parmi le personnel soignant, on compte une vingtaine de cas à Breil et presque autant à Tende », résume Jean-Louis Gerschtein.

Plusieurs décès

Parmi les résidents, certains sont malheureusement décédés, une personne est actuellement en réanimation et deux autres ont été placés en soins intensifs. Les deux établissements sont bien sûr confinés. Les aînés sont isolés et les visites ont été suspendues. Une campagne massive de dépistage se poursuit. Au quotidien, les nombreux cas de Covid-19 parmi le personnel soignant compliquent la gestion des deux établissements de santé. « Nous sommes à flux tendu. Certains membres de l’équipe qui ont eu le Covid sont encore très fatigués. Les autres sont épuisés par la situation sanitaire de ces derniers mois. Nous faisons appel à l’intérim et nous rappelons des personnes en congés mais nous avons clairement besoin de renfort dans nos équipes (1). »

Pour Jean-Louis Gerschtein, la Roya paie le laisser-aller des fêtes de fin d’année. « Car le virus n’est pas rentré via les résidents mais bien via les personnes extérieures. Nous avons été très surpris par cette vague de contaminations très rapide et tout s’est enchaîné sur un temps très court. »

Variant anglais? Les analyses sont en cours

Plusieurs prélèvements sont en cours d’analyse, afin de détecter d’éventuels cas de contamination au variant anglais du coronavirus. Les deux clusters des Ehpad de Breil et Tende ont bien sûr mis un coup de frein à la campagne de vaccination, lancée dans les Ehpad de la Roya. « Beaucoup de résidents ont attrapé le Covid après la première injection. Nous avons donc repoussé la deuxième dose de plusieurs semaines. »

1.Les Ehpad de Breil et de Tende cherchent des infirmières, des aides soignants mais aussi des agents des services hospitaliers. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail à l’Ehpad de Breil-sur-Roya (adjointdirecteur@hopital-breil-sur-roya.com) et à l’Ehpad de Tende (ogiacometti @hopital-stlazare.com).