Une biotech française à la pointe de la lutte contre la "maladie du soda", cette affection liée à la malbouffe

Cet accord, qui a fait bondir l'action d'Inventiva de 25% à la Bourse de Paris jeudi matin, prévoit le versement de paiements d'étapes cliniques, dont le premier est de 12 millions de dollars, afin de poursuivre le développement du traitement, en cours d'évaluation dans une étude clinique de Phase III (la dernière), a précisé Inventiva dans un communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi.

200.000 Français sévèrement touchés

Cette thérapie concerne la maladie de la "malbouffe" du XXIe siècle, particulièrement détectée aux Etats-Unis et en Chine et qui toucherait en France plus de 200.000 personnes à un stade sévère, d'après l'Inserm.

Sino Biopharm, important groupe pharmaceutique chinois, supervisera le développement et la commercialisation en Chine du lanifibranor, une molécule à laquelle la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut de "Breakthrough Therapy" ("traitement particulièrement innovant") à la suite de la publication de résultats positifs des premières études cliniques, selon le communiqué.

Ce traitement, qui a déjà reçu un très important financement de 50 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, vise un marché estimé entre 20 à 30 milliards de dollars, selon les experts indépendants.

Le lanifibranor est un traitement de la "stéatohépatite non alcoolique" (Nash), maladie mortelle dite "du foie gras" ou "du soda", susceptible de toucher 10% des Américains selon les données actuelles.

La greffe du foie, seul mais impossible remède

À ce niveau de personnes affectées, la greffe du foie, seul remède pour éviter la mort, devient impossible, étant donné le peu de dons de foie disponibles.

En Chine, la Nash "est en passe de devenir l'une des causes principales de cancer et de greffes du foie et pour laquelle il n'existe à ce jour aucun traitement approuvé", a souligné Theresa Tse, présidente de Sino Biopharm.

"La prévalence de la Nash est similaire en Chine à celle des Etats-Unis. La Chine compte un grand nombre de patients dont la maladie n'est pas encore traitée et risquerait d'évoluer en cirrhose", a abondé Frédéric Cren, président-directeur général d'Inventiva dans le communiqué.

Les paiements prévus dans le cadre de l'accord avec Sino Biopharm vont permettre de financer la troisième et ultime phase d'études, avant la commercialisation du traitement contre la Nash. Cette phase, qui concerne les essais sur les humains, devrait être achevée fin 2025.

La biotech d'une centaine d'employés, qui a son siège à Daix, près de Dijon, est une des rares françaises à la fois cotée sur Euronext, à Paris, et au Nasdaq de New York. Elle a de plus une filiale aux États-Unis.