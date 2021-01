Un second collège de la Côte d'Azur fermé pour cause de Covid-19

Le collège Bellevue, à Beausoleil, est à son tour fermé pour une semaine par précaution. Quinze cas de Covid y auraient été dénombrés.

C'est donc le second établissement scolaire des Alpes-Maritimes à interrompre toute activité pédagogique à cause de l'épidémie.

règle de trois

En outre, dans des établissements restés ouverts, des classes ont également été fermées ponctuellement. C'est la règle dès lors que 3 cas de contamination sont constatés au sein d'une même classe.

C’est le cas, depuis vendredi dernier, aux collèges Stanislas de Nice et Rabelais de L’Escarène où deux classes de 6e et de 4e ont dû fermer. C’est également le cas depuis lundi au collège Henri Fabre de Nice pour une classe de 4e, à Roland Garros (Nice) pour deux classes de 3e ainsi qu’à l’école primaire Paul Doumer pour une classe de CM2 et une autre à l'école de la Corniche Fleurie.

taux d’incidence relativement faible

L'épidémie serait-elle galopante dans nos établissements scolaires? Il semblerait surtout qu'elle se concentre sur certains collèges et écoles.

Car d'une manière globale, les taux de positivités collectés par le rectorat n'ont rien d'inquiétant: il y avait, vendredi soir, 92 élèves positifs à la Covid sur les quelque 362.000 que compte l’académie de Nice (Alpes-Maritimes et Var).

Du côté des personnels de l’Éducation National, 27 adultes sont également porteurs du virus au sein des établissements des deux départements qui emploient près de 36.000 enseignants.

Un taux d’incidence relativement faible.