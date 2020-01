Un salon pour aider à mieux vivre la vieillesse

Pour sa deuxième édition du salon des services à la personne, les organisateurs de la société Monaco Communication ont choisi l’Auditorium Rainier-III. Au programme de cette "Confex", cette conférences-expositions, comme la surnomme Maurice Cohen, l’organisateur, des conférences et des animations autour du thème des services d’aide à la personne. Ces dernières années, les besoins des personnes ont évolué. Le sujet de ces services est resté d’actualité. C’est pour cette raison que chacun a une carte à jouer dans ces futurs échanges entre professionnels et particuliers. Le nouvel objectif de cette année 2020 est clair : trouver des solutions efficaces pour aider et accompagner les seniors vers le mieux vivre et la sérénité.

Un salon ouvert à tous

"Une meilleure qualité de vie grâce à un soutien au quotidien" : voilà le credo de ce prochain salon. Grâce à cette journée d’échange, ouverte à tous, les visiteurs vont obtenir les réponses à leurs interrogations : "Tous les thèmes abordés lors des conférences permettront d’apprendre à mieux vivre sa vieillesse", assure Maurice Cohen.

En charge de l’événement depuis son lancement en 2018, l’ancien président de l’OGC Nice n’est pas le seul à chercher des solutions à la solitude, le manque d’accompagnement et la détresse des personnes âgées. En plus des quatre conférences, une vingtaine de stands d’information, de produits et services de ce secteur seront installés jusqu’à la salle de conférences. Des animations seront aussi au programme pour rythmer la journée.

L’entrée gratuite sera donc un moyen de rendre l’événement accessible à tout le monde, dans les meilleures conditions.

Monaco cité en exemple

Même si ce type de salon est encore en phase d’expérimentation dans la région Paca, Monaco n’est pas lieu d’accueil par hasard : "La Principauté a été choisie par rapport à la qualité de ses infrastructures, explique le président de Monaco Communication. Les enfants font souvent venir leurs parents pour se soigner."

Entre 2013 et 2017, le taux de bénéficiaires de la prestation d’autonomie aurait augmenté de 30 % à Monaco. Un vrai gage de qualité qui a su convaincre les organisateurs et ses partenaires.

Pour autant, selon une étude de l’Insee, la population voisine de la région Paca tend à vieillir. Et les services ne sont pas de même qualité partout : « On ne travaille pas assez sur les gens, et trop sur les structures, dans une région ou la population vieillit plus qu’ailleurs en France », dénonce Bernard Prat, gérant de Togi Santé. Avec une baisse des effectifs chez les personnels de santé et la réduction des moyens, le contexte actuel est préoccupant. Alors, l’heure est à la réflexion.