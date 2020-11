Un premier élevage de visons contaminé à la Covid-19 en France

L'affaire a pris une tout autre ampleur quand Copenhague a ordonné début novembre l'abattage de tous ces animaux. En cause: la crainte d'une mutation du coronavirus qui, transmis à l'homme, rendrait inopérants les vaccins en cours de développement.

Aujourd'hui, les autorités de ce pays estiment que la souche mutante est "très probablement éteinte", mais l'abattage généralisé reste d'actualité, au grand dam des éleveurs danois, qui sont descendus dans la rue samedi.

En France, une analyse de séquençage du virus sera connue d?ici à la fin de la semaine "et doit permettre d?exclure toute contamination par le variant SARS-COV-2", indique-t-on.

En attendant, Sylvain Chassain, éleveur en Haute-Saône (2.000 bêtes), attendait dimanche les résultats des tests pratiqués sur ses bêtes la semaine dernière.

"Depuis ce printemps on fait très attention: c'est masque et gel hydro-alcoolique tout le temps, et il n'y a plus que moi qui entre" dans l'exploitation, dit-il à l'AFP. Mais les symptômes ne sont pas forcément très visibles, ajoute-t-il: c'est parfois juste une perte d'appétit.