Un premier cas de variole du singe a été détecté en Principauté de Monaco

C’est une maladie dont on parle de plus en plus. Un premier cas avéré de variole du singe a été détecté en Principauté, a annoncé jeudi soir au micro de Monaco Info le Dr Olivia Keïta-Perse, chef du service épidémiologie et hygiène sanitaire au Centre Hospitalier Princesse Grace. Trois autres patients pourraient être aussi contaminés selon le CHPG.

Pour rappel, cette maladie virale, qui d’une manière générale n’est pas dangereuse, se manifeste par une éruption cutanée, quelques jours après l’apparition de la fièvre, qui donne des lésions sur la peau qui se transforment ensuite en croûtes, un peu à l’image de la varicelle. "Dans quelques cas, qui n’ont pas encore été observés en France, précise le Dr Olivia Keïta-Perse, il peut y avoir des complications de type pneumopathies et encéphalites." Et comme pour la Covid, les personnes immunodéprimées sont aussi plus exposées aux complications.

Que faire en cas de symptômes?

"Se manifester auprès de l’hôpital ou du son médecin traitant" préconise le Dr Keïta-Perse. Elle ajoute "Tout le monde peut attraper cette maladie qui se transmet lors des rapprochements, des contacts de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse. Il y a aussi un volet de transmission par gouttelettes ou par l’air. Si le virus est présent sur une surface et que vous la touchez, vous pouvez être contaminé".

Si la vaccination n’est pas encore possible à Monaco, elle pourrait le devenir. "Le gouvernement a demandé des vaccins, précise le chef du service épidémiologie et hygiène sanitaire au Centre Hospitalier Princesse Grace. Il est donc tout à fait possible d’envisager la vaccination à Monaco".