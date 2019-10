Un nouvel équipement complémentaire pour l’activité en cancérologie des endoscopies digestives, financé par le GEMLUC (Groupement des Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le Cancer), vient d’être inauguré au CHPG en présence de la princesse Caroline, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement - ministre des Affaires Sociales et de la Santé, André Garino, président du conseil d’administration du CHPG, Benoîte de Sevelinges, directeur du CHPG, François-Jean Brych, président du GEMLUC, ainsi que des représentants de l’association et des Docteurs Rémy Dumas (chef de service), Antoine Charachon (chef de service adjoint) et Jean-François Demarquay (chef de service adjoint) du service d’Endoscopies Digestives.

Un nouvel équipement complémentaire pour l’activité en cancérologie des endoscopies digestives, financé par le GEMLUC (Groupement des Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le Cancer), vient d’être inauguré au CHPG en présence de la princesse Caroline, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement - ministre des Affaires Sociales et de la Santé, André Garino, président du conseil d’administration du CHPG, Benoîte de Sevelinges, directeur du CHPG, François-Jean Brych, président du GEMLUC, ainsi que des représentants de l’association et des Docteurs Rémy Dumas (chef de service), Antoine Charachon (chef de service adjoint) et Jean-François Demarquay (chef de service adjoint) du service d’Endoscopies Digestives. Grâce à un don de 55 000 euros du GEMLUC, le CHPG a pu financer ce générateur de radiofréquence qui permet notamment de traiter des tumeurs du pancréas, au cours d’une écho-endoscopie réalisée par voie orale, évitant ainsi une opération chirurgicale parfois trop lourde pour des patients âgés ou fragiles.