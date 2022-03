Un nouveau décès attribué à la Covid-19 à Monaco, le gouvernement appelle à prendre soin "des plus fragiles"

"Rester prudent pour éviter de contaminer les plus fragiles"

Ce lundi, comme en France, Monaco franchit une nouvelle étape dans l’allègement des mesures sanitaires contre le covid.

À l’exception des personnels et visiteurs des établissements de santé et structures d’hébergement collectif pour personnes âgées, la présentation du pass sanitaire ne sera plus obligatoire pour les usagers et clients. De même que le port du masque n’est plus obligatoire en tout lieu extérieur.

Pourtant, la 5e vague n’est pas totalement circonscrite. D’où l’intervention du conseiller de gouvernement-ministre de la Santé, Didier Gamerdinger, vendredi soir sur l’antenne de Monaco Info.

"Nous devons apprendre à vivre tous

avec le virus"



"La situation s’est très nettement améliorée. C’est bien plus favorable que ce que nous avons connu en début de cette année par exemple. Pour autant les médecins nous disent que ce n’est pas définitivement derrière nous. Nous avons pu alléger les mesures de freinage mais il faut rester attentif car nous connaissons un petit rebond épidémique, de même qu’un nombre d’admissions au CHPG qui a augmenté ces derniers jours."

Confirmant une tendance à la baisse chez nos voisins français et italiens, Didier Gamerdinger insiste sur la nécessité de maintenir les gestes barrières et rappelle sur la chaîne d’État que la "vaccination est le meilleur moyen pour nous aider tous à sortir de cette situation".



Doit-on désormais vivre avec ce virus comme d’autres pays ? "Oui, selon le conseiller-ministre. Nous devons apprendre à vivre tous avec le virus, en restant assez prudent pour éviter de contaminer les personnes les plus fragiles".