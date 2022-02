Un nouveau centre de pédopsychiatrie franco-monégasque va voir le jour pour la Principauté et l'Est du département

D’ici quelques mois, les enfants et adolescents de la Principauté qui souffrent de certains troubles du comportement auront à proximité, sur la commune de Beausoleil, un hôpital de jour pour s’épanouir et grandir en progressant dans une structure adaptée.

Elle sera franco-monégasque, en partenariat avec la Fondation Lenval, et elle comblera aussi les besoins de l’Est du département des Alpes-Maritimes.

De nombreuses pathologies prises en charge

Ici, seront pris en charge l’anxiété, les troubles du comportement et de l’adaptation, les troubles du langage (dyslexie et dysorthographie), les troubles du spectre autistique, les troubles graves de la personnalité (schizophrénie), les retards de développement ou encore certains troubles de l’humeur comme la dépression…

"Les enfants qui présentent ce type de troubles du comportement et qui sont scolarisés sur les établissements de la Principauté sont pris en charge actuellement et en partie par le centre Plati. Ils y sont très bien pris en charge. Ceci étant, ce n’est pas l’idéal pour certains dont les troubles nécessiteraient qu’ils soient pris en charge dans des structures plus outillées comme un hôpital de jour où on retrouve tous les pôles de compétences", explique Ludmilla Raconnat Le Goff, directeur général du département des Affaires sociales.

La Principauté devait donc se doter d’une structure de jour hospitalière plus adaptée pour une prise en charge plus globale et dans un cadre plus resserré où il peut être scolarisé quelques jours.

La gestion reviendra à l'administration française

Ce type d’établissement – qui existe sur Nice et à l’Ouest des Alpes-Maritimes – faisait également défaut à l’Est du département des Alpes-Maritimes. "Fort de ce constat, nous nous sommes rapprochés en 2019 de la Fondation Lenval pour monter un projet commun franco-monégasque, poursuit le directeur général du département des Affaires sociales. Il restait à trouver le lieu, ce n’était pas évident. Nous avons eu cette chance à Beausoleil."

Cet établissement, situé à avenue du Professeur-Langevin, aura une capacité d’accueil de 65 personnes (30 personnels de prise en charge et 35 enfants et adolescents), sur une surface totale de 640m2 sur trois niveaux. Le bâtiment a été acheté par la Principauté, les travaux qui sont pilotés par Monaco sont aussi cofinancés par la Fondation Lenval. Le personnel médical sera français et monégasque. Enfin, en termes de fonctionnement, c’est l’administration française qui gérera avec la Fondation Lenval, la Principauté sera représentée dans le comité de direction.

"Les travaux sont en cours d’achèvement. Notre objectif d’ouverture est fixé à la rentrée de septembre, avec peut-être une ouverture partielle au mois de juin, espère Ludmilla Raconnat Le Goff. C’est un projet important pour de la Principauté."

17 élèves scolarisés à Monaco pourront être suivis et encadrés par des équipes spécialisées

En effet, ce centre permettra à 17 élèves scolarisés à Monaco d’être suivis et encadrés par des équipes spécialisées dans un lieu proche de la Principauté. De quoi répondre a une réelle attente: celle des familles qui sont contraintes de se déplacer sur Nice pour trouver une telle structure.

Pour prendre en charge ces enfants et adolescents, une équipe multidisciplinaire composée de pédopsychiatres, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, psychothérapeute, ergothérapeutes ou encore éducateurs.

"Avec le centre Plati et les classes spécifiques de l’Éducation nationale, cet hôpital de jour, c’est pour la Principauté un nouveau maillon dans la prise en charge de ces pathologies qui sont en général détectées dans le milieu scolaire. Au même titre que le maillon purement hospitalier avec le service de psychiatrie du CHPG ou le service de pédiatrie."