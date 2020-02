Un mort, onze cas recensés, six personnes hospitalisées... On fait le point sur le coronavirus en France

"Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe", a annoncé samedi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Seuls trois morts avaient jusqu'ici été recensés hors de Chine continentale: aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

L'état de ce patient, arrivé en France le 23 janvier et placé en réanimation depuis plus de deux semaines à Paris avec une grave infection pulmonaire, "s'était rapidement dégradé et il était depuis plusieurs jours dans un état critique".

Sa fille de 50 ans, également touchée par la maladie et hospitalisée à Paris, n'inspire en revanche aucune inquiétude et "devrait pouvoir sortir prochainement", selon la ministre.

"pas une surprise"

Ce premier décès en Europe "n'est pas une surprise", pour Andrew Freedman, enseignant en infectiologie à l'université de Cardiff, rappelant que si le taux de mortalité global de ce virus est "faible, probablement en dessous de 2%", les personnes âgées ou déjà atteintes d'une autre maladie sont plus à risque.

"Toute infection respiratoire grave chez une personne vulnérable est préoccuante, qu'il s'agisse de la grippe, d'une pneumonie bactérienne ou, comme ici, d'un coronavirus", observe aussi Michael Head, chercheur à l'université de Southampton.

"Le plus important à souligner, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de transmission interhumaine continue en Europe", ce qui signifique que le risque pour les populations "reste faible", selon Robin Thompson, spécialiste de la modélisation mathématique des épidémies à l'université d'Oxford, dans un commentaire recueilli par le Science Media Centre britannique.

Six patients restent hospitalisés

La France a recensé à ce jour 11 cas confirmés en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Quatre d'entre eux sont "guéris" et "sortis" de l'hôpital: mercredi pour un couple de trentenaires chinois suivis à Paris, jeudi pour un Bordelais de 48 ans originaire de Chine et vendredi pour un médecin hospitalisé à Paris.

Ces personnes "ont cessé d'être positives pour le virus, elles ont eu deux tests négatifs", a précisé Agnès Buzyn, expliquant qu'ils ne devaient plus être particulièrement suivis.

Six patients restent hospitalisés, mais sans inquiétude sur leur état.

Outre la fille du patient décédé, il s'agit de cinq Britanniques - quatre adultes et un enfant de 9 ans - contaminés par un compatriote lors d'un séjour en Haute-Savoie et hospitalisés dans la région lyonnaise.

Vendredi 14 février, les 181 Français rapatriés de la ville chinoise de Wuhan qui étaient en quarantaine à Carry-le-Rouët depuis le 31 janvier sont sortis avec la certitude de ne pas être contaminés par le nouveau coronavirus.