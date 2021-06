Un médicament éclaircit l’horizon des malades d’un cancer du sein, un médecin milite pour que toutes les femmes y accèdent

"Pourquoi un an après avoir passé avec succès la phase 3, obtenu une ATU (autorisation temporaire d’utilisation) en France, et donc que les médecins se retrouvent en situation de le prescrire, le Trodelvy© n’est-il toujours pas disponible pour les patientes que nous suivons? C’est terrible de se retrouver dans l’impossibilité de le proposer à celles qui sont en situation d’impasse thérapeutique, après plusieurs lignes de chimiothérapie. Il s’agit d’une situation quasi inédite!", s’inquiète le Dr Jérôme Barrière, oncologue à la polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Pourtant, une procédure française créée en 1986 permet à certaines catégories de malades d’utiliser des médicaments n’ayant pas encore été mis sur le marché.

Des prix insensés

Véritable militant de l’accès à l’innovation thérapeutique pour tous les patients souffrant de cancer, le spécialiste cagnois s’était déjà indigné contre les prix insensés pratiqués par les laboratoires pharmaceutiques: jusqu’à 100.000 euros et plus par patient et par an.

Et il y a deux ans et demi, il faisait déjà référence au Trodelvy, un traitement qui a éclairci l’horizon des femmes atteintes d’un cancer du sein dit triple négatif et d’emblée métastasique, caractérisés par l’absence de récepteurs hormonaux (progestérone et œstrogènes) et de la protéine HER2. Un cancer réputé de mauvais pronostic et qui touche des femmes souvent jeunes.

"Le Trodelvy© associe deux molécules: un anticorps et une chimiothérapie. L’anticorps délivre la chimiothérapie de façon ciblée en se fixant directement à un marqueur présent à la surface d’une grande majorité des tumeurs du sein triple négatif. L’essai de phase 3, publié récemment dans la prestigieuse revue du New England Journal of Medecine, a montré que grâce à ce traitement, aux effets secondaires par ailleurs limités, on obtient en moyenne un doublement de l’espérance de vie, comparé à la seule chimiothérapie. On ne peut pas parler de miracle, mais cela reste du jamais vu pour ce type de cancers!"

Des cancers qui ne répondent pas à l’hormonothérapie, peu à la chimiothérapie, qui avaient vu une issue se dessiner avec l’immunothérapie, mais rapidement bouchée lorsque l’on s’est aperçu que seules quelques femmes (qu’on ne savait identifier) pouvaient en tirer bénéfice.

Nouvelles demandes en suspens

Le Trodelvy©, que d’aucuns n’hésitent pas qualifier de révolutionnaire (même si, à ce stade, il ne permet pas la guérison) est malheureusement délivré au compte-gouttes en France depuis décembre 2020. Et seulement grâce à une ATU, puisqu’il est en cours d’évaluation par l’agence européenne du médicament. Le médicament Trodelvy dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) aux États-Unis depuis avril 2020 et fait l’objet d’une évaluation accélérée par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Seule une poignée de femmes ont ainsi pu commencer le traitement en début d’année. Celles qui pensaient pouvoir leur emboîter le pas ont vu leurs espoirs rapidement anéantis: "Fin janvier 2021, le laboratoire américain Gilead a indiqué que sa capacité de production était insuffisante et ne permettait pas de débuter de nouveau traitement en dehors des États-Unis."

Des milliers de femmes concernées

Du fait de ces difficultés d’approvisionnement du produit "et afin d’assurer une continuité de prise en charge pour les femmes ayant déjà débuté le traitement, seules les demandes de renouvellement sont octroyées", indiquait dans un communiqué daté du 8 avril 2021, l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament).

C’est ainsi que toutes les nouvelles demandes d’ATU sont restées en suspens.

"Au total, seulement quelques dizaines de femmes en France (64 précisément), en situation d’impasse thérapeutique, ont pu en bénéficier grâce à une ATU nominative (au cas par cas, à la demande du médecin prescripteur, Ndlr) accordée entre décembre et janvier dernier. Et, grâce à une forte mobilisation des associations de patientes et de professionnels de santé, 78 autres, dans une situation également désespérée, devraient y avoir accès, à titre compassionnel, dans les prochains mois."

Quelques dizaines, alors qu’elles sont des milliers pour lesquelles le traitement est indiqué.

"Doit-on en parler ou pas à nos patientes, en grande détresse, qui relèvent de cette thérapie innovante? Qui va faire le tri? Devra-t-on tirer au sort?" Pour le Dr Barrière, la situation est tout simplement "insupportable". Un scandale éthique. L’ANSM se veut rassurante: "Un programme plus large d’accès précoce (ATU de cohorte) sera mis en place en décembre 2021 dès que la production du laboratoire aura augmenté, afin que les patientes puissent bénéficier de ce médicament sans restriction, avant la commercialisation dans le cadre de son AMM européenne courant 2.022".

"Devra-t-on tirer au sort?"

En réalité, rien n’est garanti: le rachat du laboratoire Immunomedics, qui a développé le médicament, par le géant américain Gilead (lire par ailleurs) pourrait impacter la production du médicament à moyen terme. Et le temps presse (lire ci-dessous).

L’industrie pharmaceutique a réussi l’impossible en produisant des vaccins anti-covid en un an. On l’attend sur le front d’autres maladies terribles en situation elles aussi d’impasse thérapeutique.